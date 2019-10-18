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Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

18 октября 2019 13:39
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Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года-1

Заявление Янез Кочиянчич сделал во время своего доклада на Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года-4

Напомним, в соревнованиях в июне 2019 года приняли участие более 3 тысяч спортсменов. Состязания в 8 видах спорта были включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года-7

Интересно, что наша страна на организацию форума потратила 265 миллионов долларов. В то время, как I Европейские игры обошлись Азербайджану в 5 миллиардов, а Олимпийские игры в Пхёнчхане год назад стоили стране-организатору 13 миллиардов долларов.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года-10

# Европейские игры # Янез Кочианчич # Фотофакт

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