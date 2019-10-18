Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление Янез Кочиянчич сделал во время своего доклада на Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе.

Напомним, в соревнованиях в июне 2019 года приняли участие более 3 тысяч спортсменов. Состязания в 8 видах спорта были включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.