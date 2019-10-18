Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление Янез Кочиянчич сделал во время своего доклада на Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе.
Напомним, в соревнованиях в июне 2019 года приняли участие более 3 тысяч спортсменов. Состязания в 8 видах спорта были включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Интересно, что наша страна на организацию форума потратила 265 миллионов долларов. В то время, как I Европейские игры обошлись Азербайджану в 5 миллиардов, а Олимпийские игры в Пхёнчхане год назад стоили стране-организатору 13 миллиардов долларов.