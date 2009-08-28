Десять лучших шайб августа

Программа «Горячий лед» представляет десятку лучших шайб, заброшенных в первом месяце нового сезона.
10 «Юность» - «Керамин» 19 августа Андрей Денискин (1:0)
9 «Металлург» - «Шахтер» 10 августа Игорь Федоров (4:5)
8 «Химволокно» - «Керамин» 12 августа Иван Сахаров (2:4)
7 «Химик-СКА» - «Химволокно» 15 августа Роман Малиновский (1:1)
6 «Гомель» - «Химволокно» 7 августа Михаил Хоромандо (1:0)
5 «Юность» - «Неман» 12 августа Александр Китаров (1:0)
4 «Шахтер» - «Шинник» 12 августа Олег Шафаренко (1:0)
3 «Химволокно» - «Керамин» 12 августа Игорь Ворошилов (0:3)
2 «Металлург» - «Шахтер» 10 августа Геннадий Савилов (5:5)
1 «Металлург» - «Витебск» 12 августа Агрис Савиелс (1:0)