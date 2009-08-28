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Десять лучших шайб августа

28 августа 2009 15:40
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Обзор самых красивых моментов по версии программы «Горячий лед».

Программа «Горячий лед» представляет десятку лучших шайб, заброшенных в первом месяце нового сезона.

10   «Юность» - «Керамин»   19 августа   Андрей Денискин   (1:0)
9   «Металлург» - «Шахтер»   10 августа   Игорь Федоров   (4:5)
8   «Химволокно» - «Керамин»   12 августа   Иван Сахаров (2:4)
7   «Химик-СКА» - «Химволокно»   15 августа   Роман Малиновский   (1:1)
6   «Гомель» - «Химволокно»   7 августа   Михаил Хоромандо   (1:0)
5   «Юность» - «Неман»   12 августа   Александр Китаров   (1:0)
4   «Шахтер» - «Шинник»   12 августа   Олег Шафаренко   (1:0)
3   «Химволокно» - «Керамин»   12 августа   Игорь Ворошилов   (0:3)
2   «Металлург» - «Шахтер»   10 августа   Геннадий Савилов   (5:5)
1   «Металлург» - «Витебск»   12 августа   Агрис Савиелс   (1:0)

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