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Пресс-конференция нового главного тренера ХК «Динамо-Минск» Крэйга Вудкрофта прошла в столице

02 мая 2016 10:30
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Новости Беларуси. Пресс-конференция нового главного тренера хоккейного минского «Динамо» состоялась 2 мая. Крэйг Вудкрофт, впрочем, в представлении журналистам не нуждается – он ассистировал Дэйву Льюису в сборной Беларуси. А вот стаж работы главным тренером у Вудкрофта совсем невелик. По ходу прошедшего сезона он возглавил немецкий «Адлер» из Мангейма, с которым турнирных вершин не достиг и пробиться в плей-офф не сумел. Впрочем, в «Динамо» Вудкрофт настроен оптимистично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
«Динамо» до меня играло в оборонительный хоккей, игроки отходили глубоко назад, рассчитывая на ошибки соперников. Я постараюсь привить коллективу быстрый, атакующий, ярко выраженный агрессивный стиль.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт

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