Представители регбийных клубов в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

Как вы выбрали такой вид спорта как регби?

Кирилл Маслаков, тренер регбийного клуба «Hardcore Reds» (Брест):

В детстве я смотрел игры по рэгби, чемпионаты мира, Кубок мира… Решили попробовать поиграть с друзьями. На пляже играли, но это получалась какая-то «куча мала». Мы не знали правил. А потом решили заняться серьёзно, поскольку это мужской, зрелищный вид спорта. Очень сильно «втянулись», и спорт того стоит. Для меня он сейчас на первом месте.

Какое развитие регби на сегодняшний день?

Кирилл Маслаков, тренер регбийного клуба «Hardcore Reds» (Брест):

Регби появился в 20-х годах, во времена Советского союза. А первая игра была между Минском и Москвой в 1934 г. на стадионе «Динамо». Но с развалом Советского союза спорт был потерян и приходится развивать его заново.

Вы представляете разные команды. Есть ли сборная Беларуси?

Александр Якутович, тренер регбийного клуба «Степянка-300» (Минск):

Сборная Беларуси есть. Есть также ещё несколько людей, которые этим занимаются. В частности в эту сборную входят игроки из Бреста и Гомеля.

На каком уровне находится сборная Беларуси по сравнению с другими странами?

Александр Якутович, тренер регбийного клуба «Степянка-300» (Минск):

Это любительские игры. Чисто любительские. До профессионалов мы ещё не доросли. Но всё ещё впереди!

Чем отличается женский регби от мужского?

Оксана Стальбовская, капитан женского регбийного клуба «Гражданочка» (Минск):

Женский регби от мужского ничем не отличается. Все правила одинаковые. Я пришла в регби из любопытства и не думала, что меня так захватит этот спорт. Но уже после первой тренировки я поняла, что это меня очень впечатлило. Это очень интересно. И я стала частью команды.

Александр Якутович, тренер регбийного клуба «Степянка-300» (Минск):

Классическое регби - регби-15. Это когда на поле 15 человек. Поле - 100х80. Играется два тайма по 40 минут. Есть ещё олимпийский вид спорта - регби-. На большом поле - по 7 человек игроков и два тайма по 7 минут.