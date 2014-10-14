Кто виноват в провальных результатах национальной сборной Беларуси по футболу – тренер или игроки?

От любви до ненависти – один шаг. Эта житейская истина всегда будет неотъемлемой частью спорта и футбола в частности.

Георгий Кондратьев покидает национальную сборную под шквалом критики и обидных упреков со стороны отечественных болельщиков.

Безусловно, они имеют на это право, ибо единственным критерием доверия и симпатии к любому тренеру был, есть и будет его величество результат. Но только ли наставник виноват в случившемся? Ведь назвать Кондратьева бездарным специалистом может разве что далекий от футбола человек.

С момента начала самостоятельной тренерской карьеры он везде решал поставленные задачи. Давайте вспомним, как под руководством Георгия Петровича пробилась в Высшую лигу и навела там шороху скромнейшая во всех отношениях «Сморгонь». И уж тем более достойна уважения работа Кондратьева в молодежной сборной, с которой он добился невиданных для Беларуси результатов: «бронза» чемпионата Европы и первое в истории страны участие в Олимпиаде.

Приняв главную команду страны, Кондратьев наряду с проверенными бойцами логично опирался на взращенных им самим же ребят.

Однако расчет Георгия Петровича на бурный прогресс подопечных себя не оправдал: на уровне национальных сборных белорусские звездочки в лучшем случае оттеняли блеск зарубежных оппонентов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Почему сборная, которую мы обыграли на чемпионате Европы 2:0, Исландия, так удачно играет? Потому что у них ребята играют в Англии, в Германии, в Италии, в Голландии. И играют. Пока наши игроки не будут играть в сильных командах, сложно будет нам при любом тренере, при любом руководстве.

Безусловно, сваливать все на игроков было бы глупо – за минувшие годы просчеты тренерского штаба также имели место быть.

И все же первопричина неудач видится в отсутствии прогресса или даже деградации непосредственных исполнителей: футболисты как минимум должны разделить с главкомом ответственность за провальные результаты.

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Нужно менять прежде всего, если мы хотим что-то еще. Мы уже отстали, не хочу говорить, что навсегда, но почти навсегда от ведущих стран. Вы что, думаете, что тренер придет какой-то, даже если собрать в одного тренера все лучшие качества всех тренеров мира, вы что, думаете, за три дня он научит наших футболистов в футбол играть?

Итак, Георгий Кондратьев уходит с поста главкома национальной сборной. Кто станет его преемником, предположить сложно. Но кто бы им ни стал (белорус или иностранец), ему достанется незавидная ноша.

А Георгию Петровичу, несмотря ни на что, хочется сказать спасибо за искреннее стремление сделать наш футбол хоть немного лучше и пожелать удачи, жизнь ведь на этом не заканчивается.