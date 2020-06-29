Председатель Белорусской федерации борьбы: «Страну спортсмены прославляют и продолжат это делать»

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены и тренеры ценят все то, что для них делается.

Как сообщает БЕЛТА, такое мнение высказал олимпийский чемпион-1988 по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

Камандар Маджидов:

За время обретения независимости Беларусью многое поменялось в борьбе: люди, правила. За этот период благодаря огромному вниманию со стороны государства создана качественная инфраструктура, в том числе построен Дворец борьбы имени Александра Медведя, регулярно проводятся сборы на лучших спортивных комплексах страны. Особенно хотелось бы выделить «Стайки», базу, которая является для белорусских борцов основной. Этот спорткомплекс также привлекает много иностранных атлетов на совместные сборы. Нам грех жаловаться, многие атлеты хотели бы тренироваться в Беларуси. И все это удалось реализовать за короткий промежуток времени. Спортсмены и тренеры ценят все то, что для них делается. Но, главное, что есть у нас в стране, это, конечно, свобода и независимость. Страну спортсмены прославляют и продолжат это делать.