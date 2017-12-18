«Поняли, что выиграли, не поняли пока, как»: капитан ВК «Строитель» об игре с «Шахтером» в финальном матче Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В том, что решающий спор за Кубковый трофей поведут именно «Строитель» и «Шахтер», никто не сомневался. Правда, горняки 16 декабря немного понервничали в противостоянии с бронзовым призером чемпионата БАТЭ – БГУФК, отдав, в отличие от минчан, на полуфинальное сражение немало сил, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Тем не менее, попотев, солигорский клуб впервые в истории Кубка вышел в финал. Кто-то, возможно, сказал бы: ну и достаточно.

Артем Горемыкин, игрок ВК «Шахтер» (Солигорск):

Не знаю, как «Шахтеру», но мне этого недостаточно. Явно недостаточно этого было и рулевому Шахтера Виктору Бекше. Именно он в свое время вместе с гродненским «Коммунальником» единственный раз за последние 9 сезонов нарушал гегемонию «Строителя» в Кубке. И наверняка рассчитывал повторить успех уже вместе с «Шахтером». Поначалу дела шли удачно, первая партия была в пользу гостей – 25:21.

А вот дальше минчане встрепенулись, а в игру гостей вернулись ошибки на приеме, на которые их рулевой сетовал и после полуфинала. Вторая и третья партии остались за «Строителем». Четвертый сет и момент истины. Для «Шахтера» либо пан либо пропал. Горняки сражались до последнего, не позволяя выдохнуть минчанам.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель» (Минск):

Сомнения были до последнего мяча. После вчерашней игры, когда «Шахтер» проигрывал (22:18) и выиграл игру со счетом 3:1, я сегодня не поддавался эмоциям. Но решающий розыгрыш, решающий прием и...

Сергей Акулич, капитан ВК «Строитель» (Минск):

Поняли, что выиграли, не поняли пока, как. Красивая игра, я думаю, понравилось болельщикам и всем. Строитель в восьмой раз в истории и шестой кряду берет Кубок в свое владение. Пока в этом сезоне «Шахтеру» никак не удается сломить сопротивление главного оппонента. Артем Горемыкин:

Не знаю, как для кого, но для меня этот зал самый неудобный в Беларуси. Не знаю, почему, но здесь как-то плохо ощущается, аура, может, какая-то. Впрочем, поражение в финале горняки, как истинные спортсмены, отнюдь не списывали на обстоятельства и ауру зала. Артем Горемыкин, игрок ВК «Шахтер» (Солигорск):

Сегодня не справились с приемом. Они, в принципе, неплохо подавали. Сделали много своих ошибок. Играли точно так же, как вчера, только еще сегодня еще больше ошибались.