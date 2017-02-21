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Покорители крутых склонов: как прошел чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов

21 февраля 2017 12:24
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Новости Беларуси. Горные лыжи и сноубординг – довольно экзотические виды спорта для Беларуси. Но, несмотря на это, крутые склоны «Силичей» не простаивают. В воскресенье здесь завершился чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов.

Двухсотметровый спуск с горы под силу не каждому, а если еще на время да с многочисленными препятствиями... кажется, такое под силу только профессионалам. Но для участников чемпионата Беларуси спорт высших достижений  – лишь мечта,  они  выступают на любительском уровне.

Профессиональная летопись белорусского горнолыжного спорта  по настоящему началась, пожалуй, только в этом году, когда Мария Шканова смогла  победить и стать дважды призером  на Всемирной универсиаде. Чемпионат мира  в Швейцарии принес белоруске успех в квалификации слалома и слалома-гиганта, но в итоге  31 позиция. В оправдание скажем: на мировой форум съезжаются сильнейшие горнолыжники из 70 стран.

Алина горнолыжные сапоги одела в три года, спустя 8 лет девочка  может не только ходить и ездить, но и свободно сидеть на шпагате. Пусть она пока и не профи, зато выправка почти военная.

В Беларуси СДЮШОР по горнолыжному спорту можно пересчитать по пальцам, но все только начинается. Был бы снег – горы будут. Кстати, наши крутые спуски любят.

Пусть сегодня «Силичи» – это любительская обитель, возможно, именно здесь уже растет настоящая конкуренция Марии Шкановой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Горнолыжный спорт

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