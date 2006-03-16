Покорился Эльбрус белорусам

В Национальном Олимпийском комитете состоялась встреча журналистов и отважных альпинистов, в наисложнейших погодных условиях сумевших покорить одну из самых коварных гор, наивысшую точку континента - Эльбрус - 5643 метра. Эльбрус не случайно называют Европейской ледовой камерой. Эта двухпиковая гора манит к себе альпинистов многих стран мира, но покорилась она далеко не всем. Впервые в истории Беларуси государственный флаг, флаги Национального олимпийского комитета и Минска были водружены на ее вершине. Это случилось седьмого марта в солнечный, но безумно холодный день. Температура была ниже 55 градусов, на высоте 5643 метра развевались сразу три флага. Как отметил начальник экспедиции Александр Годлевский, были сложнейшие погодные условия. <Ураганы просто сдули весь снег с вершины, был сплошной лед. Все долгосрочные прогнозы были не в нашу пользу и говорили о том, что восхождение может и не состояться>. Но оно состоялось. В планах наших альпинистов - штурм высшей вершины планеты - Эвереста, 8 848 метров. Ранее там в составе узбекской экспедиции был только один белорус - Виктор Кульбаченко. Сейчас четверо наших соотечественников собираются покорить крышу мира и водрузить там флаг страны. Планируется, что произойдет это в мае.