«Подзарядка». Комплекс упражнений для того, чтобы размять суставы

Павел Грабун, инструктор по фитнесу:
Я покажу комплекс упражнений для того, чтобы размять наши суставы.
Через какое время после зарядки лучше начинать завтракать?
Павел Грабун:
Здесь нет каких-либо ограничений. После зарядки вы можете идти в душ и сразу начинать завтракать.
Что вы рекомендуете съесть на завтрак, чтобы день прошел энергичным?
Павел Грабун:
Для того, чтобы день проходил именно так, я рекомендую, в первую очередь, на завтрак принимать сложные углеводы: какие-либо каши. Также не забывайте о белках и жирах. Спокойно можете добавлять какие-то орехи или сухофрукты в вашу кашу.
Какие упражнения нужны для того, чтобы размять суставы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.