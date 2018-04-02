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«Подзарядка». Комплекс упражнений для того, чтобы размять суставы

02 апреля 2018 07:23
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Павел Грабун, инструктор по фитнесу:
Я покажу комплекс упражнений для того, чтобы размять наши суставы.

Через какое время после зарядки лучше начинать завтракать?

Павел Грабун:
Здесь нет каких-либо ограничений. После зарядки вы можете идти в душ и сразу начинать завтракать.

«Подзарядка». Комплекс упражнений для того, чтобы размять суставы-1

Что вы рекомендуете съесть на завтрак, чтобы день прошел энергичным?

Павел Грабун:
Для того, чтобы день проходил именно так, я рекомендую, в первую очередь, на завтрак принимать сложные углеводы: какие-либо каши. Также не забывайте о белках и жирах. Спокойно можете добавлять какие-то орехи или сухофрукты в вашу кашу.

Какие упражнения нужны для того, чтобы размять суставы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фотофакт # Фитнес # Диана Галех # Утренняя зарядка # Павел Грабун

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