«Подзарядка». Комплекс упражнений для того, чтобы размять суставы

Павел Грабун, инструктор по фитнесу:

Я покажу комплекс упражнений для того, чтобы размять наши суставы.

Через какое время после зарядки лучше начинать завтракать?

Павел Грабун:

Здесь нет каких-либо ограничений. После зарядки вы можете идти в душ и сразу начинать завтракать.