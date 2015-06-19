Под Витебском проходят соревнования парашютистов за Кубок имени Александра Горовца

Новости Беларуси. Точно в цель. Под Витебском лучшие белорусские парашютисты 3 дня будут стараться приземлиться в одну точку, диаметром всего 2 сантиметра. Точность спортсменов станет гарантом успеха и поможет завоевать Кубок имени легендарного летчика, Героя Советского Союза Александра Горовца. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ с земли расскажет о событиях в воздухе.

Полуторагодовалая Милана вместе с родителями фактически прописалась на аэродромах Беларуси. Как мама и папа, она обожает вертолеты, парашюты и небо. Небо, которое когда-то и стало местом встречи ее родителей Ани и Ильи.

Анна Боковая, мастер спорта международного класса по прыжкам с парашютом (Минск):

Мы оба тренировались в центральном аэроклубе в Минске, потом вместе попали в национальную сборную, вместе ездим на соревнования. Между делом у нас родилась дочка.

Пока папа на сборах, Милана в Витебске ждет не с моря погоды, а маму с неба. К слову, первый прыжок после декретного отпуска Аня сделала, когда дочери было всего три месяца.

Анна Боковая, мастер спорта международного класса по прыжкам с парашютом (Минск):

(У вас маленький ребенок, не боитесь прыгать?) Нет, не боюсь. Это очень безопасный вид спорта. Гораздо безопаснее хоккея, футбола, мотоспорта, не дай Бог.

Все, кто сегодня собрался на аэродроме, профессиональные спортсмены. За их плечами, помимо парашютов, от одной до десяти тысяч прыжков и приземлений. И каждый из них в спорт пришел по разным причинам.

Юрий Ракович, мастер спорта международного класса по прыжкам с парашютом (Могилев):

Отец прыгал, мать прыгала, жена прыгала, я прыгаю. (И ребенок будет?) Посмотрим, поживем – увидим. Может, в шахматы отдам.

Евгения Полякова, спортсмен 1 разряда по парашютному спорту (Витебск):

Я пришла совершенно случайно за компанию с подружкой. Потом эта подружка пожалела свои ногти, сказала, что не будет. Вторая подружка прыгнула и не осталась. А я взяла и осталась.

Три десятка спортсменов. Пять прыжков на каждого. И три дня, чтобы показать свои силы. А точнее, точность приземления.

Анастасия Бут, СТВ:

Каждый спортсмен должен приземлиться не просто на этот матрас, а наступить пяткой в центр мишени. Здесь нарисован желтенький кружочек, диаметром всего 2 сантиметра. И если попасть пяткой в него, то высвечивается 0.

Такие соревнования – за Кубок имени героя Советского Союза, летчика Александра Горовца – проводятся в пятый раз. До прошлого года витебские парашютисты не выпускали награду за пределы клуба. В 2014 она оказалась в руках минчанина.

Александр Лоханов, главный судья соревнований:

У нас учрежден переходящий Кубок. На него наносится имя победителя соревнования.

Критерии оценки, как в этих воздушных баталиях, так и в международных, абсолютно одинаковы. Потому хорошее выступление в Витебске, отчасти гарантирует успех на мировых первенствах.