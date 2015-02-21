Победный финиш Дарьи Блашко на чемпионате мира по биатлону в Минске — первая золотая медаль Беларуси на соревнованиях

Первая медаль белорусской сборной на домашнем планетарном форуме! Ее выиграла девятнадцатилетняя биатлонистка Дарья Блашко. Сама спортсменка подарила феерические эмоции и огромную радость не только себе и болельщикам, но и, без преувеличения, всей стране. Шесть километров трассы победительница прошла за 16 с половиной минут. Но еще после первой стрельбы, Дарья была третьей, уступая лидеру, еще одной нашей спортсменке Динаре Алимбековой, более двух секунд.

Залогом успеха Блашко стала именно точность на рубежах, ведь по скорости на лыжне она была лишь четырнадцатой. Даша после победной гонки призналась, что сильно волновалась. И для нее это очень важная победа. Вес и так тяжелой золотой медали прибавляет тот факт, что виктория завоевана на родной белорусской земле. Дарья Блашко выразила огромную благодарность болельщикам, тренерам, родственникам, а также самому дорогому человеку в ее жизни – маме.

Юная биатлонистка 22 февраля стартует первой в гонке преследования и наверняка постарается порадовать всех нас еще одной медалью.

Поздравления Даша получила также от министра спорта и туризма Республики Беларусь Александра Шамко. В пресс-центре чемпионата спортсменку взяли в плен журналисты. Вновь испечённая звёздочка с удовольствием подарила свой автограф столичному телевидению и рассказала немного о себе. Анна Блашко родилась в городе чемпионов — в Новополоцке и гордится, что землячка Вадима Девятовского.

Дарья Блашко, чемпионка мира среди юношей:

Когда я финишировала я еще долго стояла на финише и смотрела, обгонит ли кто-то, очень сильно надеялась, что нет, так оно и получилось. Пока еще не осознала, что золотая медаль. Это имеет большое значение, потому что домашний чемпионат мира, родная земля.

Девочку пригласили покататься на лыжах, так впервые Даша попала в большой спорт.

Дарья Блашко:

Можно сказать, случайно подобрали. Предложили покататься на лыжах. Начала с лыжных гонок, в итоге потом пришла в биатлон.

Среди напряженных тренировок, Дарья находит время на чтение очень серьезной литературы. В дальнейшей она видит себя...

Дарья Блашко:

В данный момент юристом.

Но пока Дарья начнёт практиковать юриспруденцию, ей предстоит долгий спортивный путь, причём спортсменка уверена, что звёздная болезнь ей не грозит.

Дарья Блашко:

Я гарантирую, что не зазнаюсь. Я думаю, что моя карьера не завершится на этом. Первая медаль, я надеюсь, не станет последней. Я буду стремиться к большему.

Главный тренер молодёжной команды Александр Сыман, после победы Даши, почувствовал себя настоящим тренером.

Зажжённые звёздочки сейчас горят ярко и главная задача тренерского штаба сохранить их потенциал для перехода в большой спорт.