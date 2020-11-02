Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый мировой рекорд среди юниоров

Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай установила новый мировой рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, речь о высшем юниорском достижении.
Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай установила новый мировой рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, речь о высшем юниорском достижении.
На международном турнире по плаванию, который проходит в Будапеште, белоруска завершила стометровку баттерфляем за 55,64 секунды.
Следует отметить, что выступали спортсмены в 25-метровом бассейне. Параллельно с мировым юниорским рекордом Шкурдай побила и взрослый национальный.