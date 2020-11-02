Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый мировой рекорд среди юниоров

Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай установила новый мировой рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, речь о высшем юниорском достижении.

На международном турнире по плаванию, который проходит в Будапеште, белоруска завершила стометровку баттерфляем за 55,64 секунды.