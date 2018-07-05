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Первый матч сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет с «Йокеритом» 10 сентября

05 июля 2018 08:27
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» проведут первый домашний матч нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги 10 сентября, соперником станет финский «Йокерит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет с «Йокеритом» 10 сентября-1

Полный календарь сезона станет известен 5 июля. Презентация команды перед родной публикой состоится 2 августа: динамовцы сыграют в Минске спарринг с новосибирской «Сибирью». После этого «зубры» отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем – на традиционный турнир Кубок Латвийских железных дорог в Риге. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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