Первый матч сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет с «Йокеритом» 10 сентября

Полный календарь сезона станет известен 5 июля. Презентация команды перед родной публикой состоится 2 августа: динамовцы сыграют в Минске спарринг с новосибирской «Сибирью». После этого «зубры» отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем – на традиционный турнир Кубок Латвийских железных дорог в Риге. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.