Патриарх Кирилл совершит молебен в Сочи для сборных Беларуси, России, Молдовы и Украины

Новости России. До открытия зимней Олимпиады осталось всего два дня. В преддверие этого важного спортивного события, Патриарх Кирилл совершит 5 февраля молебен в Сочи для сборных Беларуси, России, Молдовы и Украины. Богослужение пройдет в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя, построенного недавно в столице зимней Олимпиады.

На молебне будут присутствовать представители спортивных команд и руководители олимпийских делегаций стран СНГ. Кроме того, Патриарх встретится с волонтерами, которые приехали от Русской православной церкви работать на олимпийских объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.