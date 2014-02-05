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Патриарх Кирилл совершит молебен в Сочи для сборных Беларуси, России, Молдовы и Украины

05 февраля 2014 07:33
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Новости России. До открытия зимней Олимпиады осталось всего два дня. В преддверие этого важного спортивного события, Патриарх Кирилл совершит 5 февраля молебен в Сочи для сборных Беларуси, России, Молдовы и Украины. Богослужение пройдет в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя, построенного недавно в столице зимней Олимпиады.

На молебне будут присутствовать представители спортивных команд и руководители олимпийских делегаций стран СНГ. Кроме того, Патриарх встретится с волонтерами, которые приехали от Русской православной церкви работать на олимпийских объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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