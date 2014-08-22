ОМОН помешал двум фанатам поздравить «Динамо» с победой над «Насьоналом» в матче Лиги Европы (2:0)

Новости Беларуси. Минское «Динамо» метит в групповой этап Лиги Европы. В двух раундах квалификации «бело-голубые» не пропустили от своих соперников («Мюпа» и «Клужа») ни единого мяча. Теперь подопечным Владимира Журавля предстоит встреча с португальским «Насьоналом», для которого игра с белорусами стартовая в турнире.

Если наши ребята продолжат победный вояж, то мечта минчан выйти в групповой этап Лиги Европы станет реальностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч «Динамо-Минск» – «Насьонал» начнется 21 августа в 20.00 на «Борисов-Арене». Ответный поединок пройдет на острове Мадейра неделю спустя.

Но об этом главный тренер минского «Динамо» пока не думает. Сейчас самое главное – встретить соперника на родине.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

В принципе, информации достаточно. Может быть, не так много, как перед игрой с финнами и с румынами, но ребят мы познакомили и общую картину, с кем они будут играть. Команда настроена. Надо понимать, что это совсем другие соревнования и положительный результат в игре с португальцами дает возможность команде выйти в группу.

Обновлено 22.08.2014

«Динамо» обыграл «Насьонал» - 2:0

Бронзовый призер белорусского чемпионата уверенно переиграл пятую команду Португалии.

Динамовцы долго не могли распечатать ворота гостей, но в самом конце первого тайма настойчивость минчан увенчалась успехом - на 44-й минуте португальцы остановили проход Шикозе Удоджи недозволенным приемом в своей штрафной. Капитан «Динамо» Игорь Стасевич четко реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Владимира Журавля продолжали атаковать, и уже на 55-й минуте цели достиг дальний удар Неманьи Николича - 2:0.

После второго пропущенного мяча гости активизировались и несколько раз заставили понервничать болельщиков минчан, но Александр Гутор и его партнеры по обороне не позволили соперникам сократить разрыв в счете.

Владимир Журавель, главный тренер «Динамо» (Минск):

Мы предполагали, что соперник отдаст нам инициативу. У «Насьонала» был сложный перелет, мало информации о нас, плюс сезон у них только стартовал. Они, пожалуй, были немного удивлены расстановкой наших игроков перед матчем. Отлично, что нам удалось удержать ворота на замке.

В речи тренера радости от победы как-то не наблюдается. А вот фанаты «Динамо» от восторга не только кричали, но и готовы были бежать на поле с поздравлениями.

После 1-го забитого мяча несколько человек перелезли через ограждение и устремились к полю, но были остановлены работниками стадиона. По окончанию матча 2-ух особо активных болельщиков минчан задержал ОМОН.

Фанаты были доставлены в отделение милиции для дальнейшего выяснения отношений. Скорее всего им грозят штрафы за нарушение порядка в общественном месте.