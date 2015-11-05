Олимпийский чемпион Максим Мирный 5 ноября провел мастер-класс для юных спортсменов

Новости Беларуси. С кумиром на одном корте. Олимпийский чемпион Максим Мирный 5 ноября провел мастер-класс для подрастающих спортсменов. Получасовая разминка, игра один на один, и подача настоящего чемпиона. Прославленный теннисист поделился рецептом успеха.

Максим Мирный буквально недавно вернулся из Франции. Теннисист признается, что даже за границей его узнают на улице и просят автограф. Иностранцы не понаслышке знают о Беларуси и судят о нашей стране по достижениям спортсменов, которые достойно выступают на международных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Мирный, теннисист, олимпийский чемпион:

За свою короткую независимую историю прославились довольно быстро. Поэтому не только в мире спорта, много разных других аспектов. Я уверен, что будущее за нами, будущее светлое в Беларуси. Я горжусь тем, что я белорус.