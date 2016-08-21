Олимпийский чемпион Александр Романьков – о выступлении белорусов в Рио, политике в спорте и психологии атлетов

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ человек-легенда, имя которого значится в книге рекордов Гиннеса. 17-кртаный чемпион Советского Союза, 10-кратный чемпион мира. Человек, в арсенале которого аж 5 олимпийских медалей разного достоинства. Это Александр Анатольевич Романьков.

Мы рады вас приветствовать в этой студии. Честно? Все ожидали большего на летней Олимпиаде.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира:

Знаете, единственное, вы правильно сказали, всегда хочется большего. Но если посмотреть по всему раскладу, я очень доволен выступлениями наших ребят. Конечно, мне хотелось, чтобы цвета одной из медалей было намного больше, не одна такая, а несколько. Но, в принципе то, что наши ребята туда съездили и как себя там показали, представили нашу страну, очень достойно. И такая новая фамилия, как Гончаров, появилась у нас. Он сказал: «Я давно к этой медали шел». Ему 20 лет, а он уже к ней шел! Это же значит, какой у него путь дальше. Молодец.

Вы знаете длину этого пути? Когда нужно сделать первый шаг к олимпийской медали высшей пробы? В каком возрасте?

Александр Романьков:

Здесь очень все растянуто. Допустим, в фехтовании можно быть и в 30-летнем возрасте. А в художественной гимнастике – в 18 лет.

А в некоторых видах спорта и в дошкольном возрасте может быть?

Александр Романьков:

Да, здесь условий таких нет. Олимпийские игры – это не чемпионат мира. Это высшее, что есть только в мире для спортсмена. К этим играм готовятся годами, чтобы раз выступить. А какой труд за плечами…

Да. Вот наши гребцы готовились годами, но, к сожалению… Александр Анатольевич, правду говорят, что в ваше время, когда вы блистали на олимпийских пьедесталах, тогда больше спота было в Олимпиадах, чем всяких интриг, политики, грязи откровенной?

Александр Романьков:

В любом случае политика, особенно на Олимпийских играх, никогда не исключалась. Но то, что происходит именно сейчас, это просто зашкаливает. Там больше политики, чем спорта. И не только в запрете, а даже и в баллах, и в секундах. Просматривали, смотрели, чтобы где-то забрать, не дать. Спортсмен, особенно из наших стран, должен быть готов к этой борьбе. Психология должна быть сильная. Я не скажу, что победителя – это уже совсем другое, это уже что с головой, но уверенность в том, что ты защищаешь, что знаешь: я смогу. Выйти и добиться этого, поднять руки вверх и заплакать от счастья, от того, что первый.

Так мужчины не плачут.

Александр Романьков:

Знаете, я могу вам сказать, неправда.

Вы плакали, признайтесь?!

Александр Романьков:

Когда стоишь на первом месте, гимн, флаг… У меня даже сейчас слезы пошли. Выше взять нигде нельзя. Вот оно, счастье, к которому ты шел! Гордость за себя, за страну, за семью, за все, что тебя окружало, за тренера, который тебе много дал. То, что внутри, оно восходит, и слезы идут сами. Мужчины плачут. Но это слезы радости.

Нынешний спорт, если только взять эти аспекты, настолько перешел в разряд едва ли не наноизмерений… Герасименя призналась: у нее длины ногтя не хватило, к сожалению.

Александр Романьков:

Я болел за нее. Я так болел за Герасименю, болел за Ваню Тихона. Причем это все наши возрастные ребята. И когда я узнал, что он будет продолжать, что он поедет на Олимпийские игры, я уже знал, что одно место занято. Это боец. Он с таким характером бойцовским.

Несмотря ни на что.

Александр Романьков:

Да. Несмотря на дисквалификации. Все это было. Но он настолько сильный человек, что делает так, что это у него остается позади. А он идет вперед. И когда я узнал, что он поедет, я уже знал, что какое-то место с первого по третье будет нашим. Какое, это уже Ваня там разобрался, завоевал серебро.

Мы пытаемся сегодня, в день закрытия Олимпиады в Рио, которая уже вот-вот станет историей, анализировать результаты. В том числе и результаты выступления белорусской сборной. Честно говоря, у меня упал дух в первую неделю, кода долго не было ни одной медали.

Александр Романьков:

Да, не было. Было грустно, обидно, ждали. Но в Пекине также было, у нас первую неделю ничего не было.

В Пекине 19, кажется, медалей было.

Александр Романьков:

Да, но учитывая, что у нас участвовало больше человек – 200 спортсменов, – это же и другие требования к количеству. Сейчас у нас уезжало где-то до 130-ти человек. Я думал, будет где-то 2 золотые медали. Где, в каком спорте, Олимпиада должна была уже сама распределить. У нас одна золотая, все остальные другого достоинства. Очень хорошее выступление страны. Достойное. Я так считаю. Я не буду говорить за счет того, что будет говорить министр спорта, наш НОК.

Но министр спорта и другие спортивные функционеры немножечко огорчились этим. Мне так кажется.

Александр Романьков:

Конечно, всегда хочется большего. А я могу сказать, что лично я выступлением очень доволен. Доволен теми медалями, которые у нас сейчас есть. Это здорово, молодцы!

Но ведь невозможно спрогнозировать медаль.

Александр Романьков:

Здесь очень много играет психология. Некоторые, кто занимаются в зале – например, тяжелой атлетикой – там поднимает 300 кг, а выйдя на помост, не может поднять и близко этот вес. Это психология.

Это испорченное настроение? С кем эта история была? С той же Герасименей, кажется? Когда таксист не туда ее завез в день выступления. Не на ту площадку привезли. Она чуть не опоздала на выступление. Это тоже цена золотой медали, может быть?

Александр Романьков:

Очень даже может быть. Знаете, начинаешь перегорать, когда ждешь. Горят те силы, которые надо вкладывать, в данном случае, на воду. В спорте влияет буквально все – каждая мелочь, каждая деталь. Скажем так, даже с какой ноги встанешь.

А вы с какой встаете во время соревнований?

Александр Романьков:

Я даже не помню! Но волнение обязательно, мандраж! Не зря говорят. Причем такой предстартовый.

Даже когда такие титулы?

Александр Романьков:

А я могу вам сказать, что если нет мандража, значит вы не готовы. Когда вы готовы, когда все горит, должен быть мандраж. Нет мандража – ты проиграл!

Я благодарю вас за разговор!