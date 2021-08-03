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Олимпиада-2020. Белорусские синхронистки Кулагина и Хондошко вышли в финал дуэтов

03 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. В синхронном плавании белорусский дуэт Дарья Кулагина – Василина Хондошко выступал в технической программе четвертым по счету, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада-2020. Белорусские синхронистки Кулагина и Хондошко вышли в финал дуэтов-1

Наши девушки продемонстрировали номер под названием «Канкан», привлекли внимание не только зрителей, но и судей, тем самым белоруски набрали 87,21 балла и получили путевку в финал.

# Олимпиада 2020 # Дарья Кулагина # Василина Хондошко # Фотофакт

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