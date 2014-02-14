Олимпиада-2014 в Сочи. Как Дарью Домрачеву перед стартом поддерживали белорусские хоккеисты и какую песню ей посвятила группа Лайтсаунд?

Новости Олимпиады. Биатлонистка Дарья Домрачева была главной фавориткой индивидуальной гонки. В неё верили и она оправдала надежды. Победу действительно ждали и было видно, что поддерживал Дашу каждый человек, пришедший на старт гонки. Белоруску встретили всеобщим ликованием трибуны, болельщики из разных стран и конечно же наши соотечественники.

Домрачеву поздравляют не только в олимпийском Сочи, но и в родной Беларуси. Минская команда по индорхоккею по-особенному настраивалась сегодня на игру первого матча Чемпионата Европы. Спортсмены выстроились в форме сердечка и прокричали речевку, посвященную Даше. Признаются, результат нашей биатлонистки не может не подстегивать коллег по цеху.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Вдохновение такое, что прилив энергии, прилив эмоций именно дает победа. На финише развивается флаг страны - это большой эмоциональный фон для подъема, чтобы достигать вершин, побед.

Скорость и меткость под аккомпанемент рева моторов. Выступление Дарьи вдохновило даже экстремалов. Причем, на изобретение нового вида спорта. Квадробиатлон. Такого раньше не было!

Биатлон объединил не только представителей всех видов спорта, но и разного возраста. За уже дважды золотую Дашу болели сегодня и в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский». Здесь даже отменили тренировку, чтобы будущие чемпионки могли увидеть очередной триумф белорусских спортсменок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Даша - молодец! Она очень хорошо стреляла, потом побежала!

Мы верим в нее! Это наша надежда!

Даша Домрачева очень хорошая, на мой взгляд, участница Олимпийских игр. Я думаю, что с ней Беларусь точно победит.

Триумф дважды олимпийской чемпионки впечатлил и повара индийского ресторана Мохан Синга. Сегодня блюда национальной кухни он украшает вкусными сердцами. Ведь это не только символ праздника всех влюбленных, но и знак, который золотая Даша всегда демонстрирует на финише от гонки к гонке.

Успехам Дарьи Домрачевой на Олимпиаде группа Лайтсаунд даже посвятила песню. Братья Карякины поддерживают нашу биатлонитстку в полную силу своих голосов.