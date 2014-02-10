Олимпиада-2014 в Сочи. Дарья Домрачева: И для меня трасса тяжелая – я ведь не железный человек. Олимпиада еще только началась

Новости Олимпиады. Олимпийское воскресенье, 9 февраля, не принесло Беларуси медалей. По итогам вчерашней женской спринтерской гонки лучшей среди белорусок стала Дарья Домрачева. С одним промахом она заняла 9 строчку. Надежда Скардино завершила гонку 17-ой, Анастасия Дуборезова – 34-ой, Людмила Калинчик – 37-ой.

Как сообщает пресс-центр НОК Беларуси, девушки не унывают и обещают, что в последующих гонках будут стараться показать лучшие результаты.

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка:

Очень сожалею о своем первом выстреле, когда допустила промах. Поменялся ветер во время стрельбы лежа, и я допустила ошибку. Сделала поправку, и следующие выстрелы достигли цели. Но потеряно было много времени. Сегодня бежалось достаточно тяжело: рельеф серьезный, да и высота до 1600 метров над уровнем моря. Не могу сказать, что сегодня было идеальное состояние, надеюсь, в следующие дни будет лучше. Не только для соперниц, но и для меня трасса тяжелая – я ведь не железный человек. Олимпиада еще только началась – это была разминка, впереди еще много гонок – будем сражаться!

Надежда Скардино, белорусская биатлонистка:

В принципе, ощущения положительны. Я боялась этой трассы, где год назад выступала, правда, после болезни, и тогда было трудно. Сегодня бежалось легче. Казалось, что отработала на 100 процентов – не сильно много проиграла, и надеюсь, что дальше будет все лучше и лучше, поскольку это только первый старт, пробный. Не рискнула на первом круге бежать сильно, так как посмотрев мужскую гонку, видела, что тех, кто выложился сразу, на финиш не хватило. Преследование – это контактная гонка, где все по-другому. Будем стараться!



Анастасия Дуборезова, белорусская биатлонистка:

Стрельбой я довольна. Состояние такое, что чувствуются немного горы. Трасса сложная, но очень интересная. На такой высоте трудно, но видишь, где проигрываешь, и где отыграть можешь. Мы живем внизу горы, практически на нашей земле в санатории «Беларусь», нам там хорошо и комфортно – там созданы для нас лучшие условия.

Мы верим, что у наших биатлонисток еще все впереди. А пока давайте посмотрим, как в Минске 9 февраля переживали за белорусских биатлонисток. Смотрите видео.