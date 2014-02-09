Олимпиада-2014 в Сочи. Анастасия Кузьмина выиграла золото в спринте для Словакии. Дарья Домрачева стала 9-ой

Новости Олимпиады. Золотую медаль в спринте на 7,5 километров с раздельным стартом и двумя огневыми рубежами выиграла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Серебро досталась россиянке Ольге Вилухиной, на третью ступень пьедестала поднялась украинская спортсменка Вита Семеренко.

Анастасия Кузьмина, биатлонистка (Словакия):

Я очень счастлива. Путь от Ванкувера до Сочи был очень длинным. Я не чувствовала себя хорошо, но мне помогла хорошая стрельба. Очень тяжелая гонка, сложная трасса. Я очень устала к финишу. Было тяжелее, чем в Ванкувере. Там было проще.

Анастасия Кузьмина стала первой биатлонисткой, которая выиграла личные гонки в одной дисциплине на двух Играх. В 2010 году она выиграла 1,5 секунды у признанной фаворитки соревнований в Ванкувере немки Магдалены Нойнер. Также на счету Анастасии в Ванкувере было серебро в гонке преследования.

Лучшей среди белорусок стала Дарья Домрачева. С одним промахом она заняла 9 строчку. Надежда Скардино завершила гонку 17-ой, Анастасия Дуборезова – 34-ой, Людмила Калинчик – 37-ой.

Дарья Домрачева, биатлонистка (Беларусь):

Очень жалею, что ошиблась на первом выстреле. Сказался ветер, я сделала поправку, но этого, как показало время, оказалось недостаточно. Потеряно было слишком много. Бежалось сегодня тяжело, здесь серьезный рельеф. Олимпиада только началась. Много гонок впереди, сегодня это была разминка.

Примечательно, что относительно спринта не сработали букмекерские ставки. Тройку прочили белоруске Дарье Домрачевой (9-ая), норвежке Торе Бергер (первый номер общего зачета Кубка мира 2013/2014), которая заняла 10-ое место, и лидеру текущего сезона Кубка мира в спринте финке Кайсе Макарайнен – с двумя промахами спортсменка стала лишь 30-ой.

На медали в каких видах спорта Беларусь может надеяться? Смотрите видео.