Олимпиада-2014. Фристайлистка Мария Комиссарова продолжит лечение в Германии

Новости Олимпиады. 23-летнюю Машу Комиссарову уже доставили спецрейсом в Германию. Ранее спортсменку прооперировали в больнице в Красной поляне, в позвоночник вживили металлический имплант.

Напомним, Мария Комиссарова, лидер российского фристайла получила тяжелейшую травму позвоночника во время первой официальной тренировки 15 февраля.

Дмитрий Егоров, журналист «Советского спорта»:

Красивая девушка и бесстрашный спортсмен – это про нее, Марию Комиссарову. Ее путь на Олимпиаду в Сочи был долгим. На этом пути Маша не просто терпела боль, она меняла свою жизнь. Комиссарова пятнадцать лет занималась горными лыжами, но, поняв, что в сборную не пробиться, уже в зрелом возрасте перешла в экстремальный ски-кросс. «Сначала страшно боялась прыгать, дух захватывало от скорости, – рассказывала Маша. – Но ничего, привыкла». Привыкла? Да через два года Комиссарова стала лучшей россиянкой в ски-кроссе, взобралась на подиум Кубка мира и в Сочи ехала уже за медалью! К своим 23 годам Маша пережила несколько операций на правой ноге: переломы, порванные связки. Но это ее не останавливало – она всегда возвращалась в спорт. В ноябре, например, после очередного серьезного повреждения, выкладывала в соцсетях свои фото в вечернем платье, сделанные в больничных палатах, и сопровождала это комментарием: «Хочу отсюда сбежать».

Говорят, после Олимпийских игр в Сочи Мария хотела заняться личной жизнью. У нее есть любимый человек. Алексей Чаадаев – спортсмен. Несколько лет назад Алексей сменил горные лыжи на ски-кросс... И кто, если не он знает, что такое серьезные травмы в карьере спортсмена.

Алексей Чаадаев (в интервью championat.com 19 января 2014г.):

Мне очень тяжело смотреть, как Маша соревнуется. С одной стороны, просто страшно за любимую женщину, которой я не могу в этот момент ничем помочь. С другой — у меня есть понимание того, что происходит на склоне, и я часто ловлю себя на мысли, что ещё чуть-чуть и…

Судя по тому, что говорила Мария в интервью, она давала себе отчет в том, что этот вид спорта опасен. Дисциплину ски-кросс и вовсе называют самой опасной во фристайле. Олимпийская программа ски-кросса включает квалификационный и финальный раунды. В квалификационном раунде спортсмены по одному на скорость проходят трассу длиной около 1000 метров с поворотами и препятствиями. Спортсмены, показавшие лучшее время, в финальном раунде разбиваются на четвёрки и соревнуются между собой за выход в следующий этап соревнований. Двое участников, пришедших первыми, продолжают соревнования, проигравшие выбывают. Спортсмены, вышедшие в финальный заезд, разыгрывают медали. И никто не знает, что ждет спортсмена в следующую минуту.

К сожалению, история спорта знает трагедии, но и немало счастливых финалов: российская бобслеистка Ирина Скворцова после 50 операций самостоятельно водит машину и ходит на встречи с друзьями, а белорусская биатлониста Людмила Волчек родила дочь и вернулась в спорт.



Желаем Марии Комисаровой скорейшего выздоровления и реализации всех ее мечт!

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