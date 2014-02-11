Олимпиада-2014. Дарья Домрачева принесла первую медаль Беларуси - золотую!

Новости Олимпиады. Первую олимпийскую медаль приносит Беларуси Дарья Домрачева в гонке преследования на 10 км. Серебряная медаль у норвежки Туры Бергер, бронза досталась спортсменке из Словении Тее Грегорин.

Надежда Скардино пришла к финишу 13-ой. Людмила Калинчик – 33-ей, Анастасия Дуборезова – 56-ой.

Лучший результат российской команды в пасьюте – 7 место Ольги Вилухиной, которая 9 февраля стала серебряным призером Олимпийских игр в Сочи в спринте.

Дарья Домрачева, стартовав с 9 позиции, провела великолепную гонку, допустив лишь один промах на последнем рубеже. Однако он уже ничего не решал. Преимущество, которым спортсменка обладала на тот момент, позволило Дарье прийти на финиш в гордом одиночестве, захватив с трибун белорусский флаг! Лучшее время гонки – 29 минут 30,7 секунд. Бергер, также допустившая один промах на последней стойке, проиграла Домрачевой 37,6 секунд.

Андриан Цибульский, главный тренер национальной команды по биатлону:

Сегодня радостный день для нас. Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас несмотря ни на что, переживали за нас и от всей души желали Даше победы. В спринтерской гонке мы внесли лишь одну корректировку и это сработало - у нас все получилось!

Тура Бергер, норвежская биатлонистка (в интервью ИТАР-ТАСС):

Признаюсь честно, гонка не была легкой. Приходилось серьезно бороться, помогла хорошая стрельба. Своей работой на рубежах я довольна, не все получилось лишь на последней стрельбе. Если бы я закрыла все мишени, был бы шанс побороться с Дарьей Домрачевой. Но она сегодня была лучшей, Дарья действительно очень сильная биатлонистка. Я хоть была и не так сильна, но старалась бороться до самого конца.

Для Дарьи Домрачевой гонка преследования – одна из коронных дисциплин. Именно в пасьюте и масс-старте биатлонистка завоевала наибольшее количество своих медалей.

Свою первую олимпийскую награду Дарья Домрачева выиграла на Олимпиаде в Ванкувере-2010. Тогда спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 15 км.

Сочинское золото стало второй наградой высшей пробы в активе белорусских олимпийцев (первое, в Ванкувере, - у фристайлиста Алексея Гришина) и первым в истории отечественного биатлона.

Биатлон представляет собой комбинацию лыжных гонок и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Входит в программу Олимпийских игр с 1960 года. Сегодня в программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета.

Гонка преследования. Участники гонки преследования стартуют в таком порядке и с такими временными интервалами, с какими они пришли на финиш в спринте. Длина дистанции в гонке преследования у мужчин – 12,5 км, у женщин – 10 км. Стрельба ведётся на четырёх огневых рубежах: первые два из положения «лёжа», два последних — «стоя». За каждый промах спортсмен получает штрафной круг в 150 м. Подробнее читайте здесь.

Первая олимпийская гонка в Сочи – спринт на 7,5 километров – прошла в воскресенье, 9 февраля. Допустив промах в положении лежа, стойку Домрачева отстреляла чисто. Несмотря на хорошую скорость, Даша оказалась вне тройки призеров. Борьба была непростой. Но Даше не повезло – лишь 9 место. Наша Надежда Скардино – 17-я. Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик – в четвертой десятке. Смотрите видео.