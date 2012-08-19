Олимпиада-2012 – худшая в суверенной истории Беларуси. Что ждет наших спортсменов на Рио-2016?

Новости Беларуси. Прошла неделя. Лондон феерично отгремел, дав старт очередному этапу, – дистанции в четыре года. Постолимпийская отдышка – работа над ошибками и поиск четких ответов на вопиющее «Почему?»

12 или все-таки чертова дюжина медалей взяты на лондонском Олимпе. Это всего половина от того, на что рассчитывали и к чему, в принципе, были готовы. По итогу игр вывод один – эта Олимпиада стала худшей в суверенной истории Беларуси. В спортивной копилке осталось свободное место. Много или мало восходили на пьедестал? На этот счет существуют разные точки зрения.

Пресловутых 25. На завершившихся Играх этого рубежа достигли лишь 10 стран из 84 завоевывавших. Всего же участвовало 204. Для примерного сравнения: та же десятимиллионная Португалия завоевала только одну награду. Позади Беларуси в общем медальном зачете остались такие страны как Дания, Швейцария, Норвегия, Швеция. Соседи – Польша и Литва. Но, с другой стороны, 25 – не установка и не «взятые с потолка» цифры. А вполне обоснованный прогноз.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Министерству нужно делать и стратегию, и планы. Любое дело надо планировать. Все хотят показать, что страна лучшая.

Многие скажут: Черкашиной, мол, легко рассуждать. Она-то пополнила олимпийскую копилку. Но со второго раза – Любовь участвовала еще и в Пекине. Но тогда она остановилась на этапе квалификации. Ныне все-таки дошла до Олимпа и заняла третье место, уступив лишь двум признанным мастерам экстра-класса – россиянкам Канаевой и Дмитриевой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борьба в эстетичном художестве была непростой. По итогам квалификации наша Люба была пятой. Но в финале гимнаста собрала волю в кулак и преодолела страх. И уже только после выступления эмоциям было позволено взять верх.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Когда на тебя никто не давит, ты, как темная лошадка, выходишь и делаешь свое дело. На тебя никто даже не ставил, поэтому ты был спокоен. Страна дает тебе шанс почувствовать, что такое Олимпийские игры.

Однако после победного выступления Любовь призналась, что больше на Олимпиаду ни ногой, по крайне мере в роли спортсменки. Зато бронзовый призер Черкашина планирует заняться подготовкой будущих «надежд». Кстати, на следующий день белорусские гимнастки-групповички взяли «серебро».

Ценные награды говорят о том, что художественная гимнастика в Беларуси все-таки развивается. Белорусские спортсменки, покоряющие олимпийский пьедестал, были, есть и будут.

Первая белорусская чемпионка Марина Лобач еще в 1988 в Сеуле завоевала «золото». И с этого времени наши спортсменки держатся в десятке сильнейших. 20-летней Мелите Станюте в этом году не удалось прорваться в финал, но, вероятно, ее профессиональная судьба сложится по принципу пути к победе Черкашиной (Пекин – Лондон), и на Рио-2016 она добьется результата.

Анна Бекетова, директор Минской СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо»:

Мощная ассоциация художественной гимнастики. У нас государственный тренер, главный, тренер молодежной сборной следят за каждой девочкой.

Надо приходить в детские сады. У нас тренеры находят детей и на праздниках, и на пляже, и в парках развлечений.

Скамейка запасных в гимнастике есть. Отправляемся в спортивную школу, на которую пал олимпийский выбор Черкашиной. В холле, как в цветочной лавке – несколько дней назад здесь встречали национальную команду.

Анна Бекетова, директор Минской СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо»:

Благодарны Любе Черкашиной и организаторам этого проекта, что они оказали помощь. Финансовые средства планируем потратить на участие наших юных спортсменов в соревнованиях.

Сейчас здесь тренируется 200 девочек. Олимпийского гонорара хватит на 5-6 международных стартов. А ведь это очень важно в подготовке спортсменов: ощутить вкус победы на пути к высоким достижениям.

Несмотря на юный возраст, у 11-летней Юлии Исаченко уже 69 медалей. А в 2020 году она планирует покорить олимпийские высоты.

Юлия Исаченко, воспитанница Минской СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо»:

Я буду личницой, надеюсь. Стараюсь, сижу в зале целыми днями.

Пришла в гимнастику в 3 года.

А вот 15-летняя Мария Котяк к планетарным соревнованиям еще ближе. Она претендует на место в команде гимнасток, которые отправляются на Рио-2016.

Мария Котяк, воспитанница Минской СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо»:

Будет команда из 5 новых человек, 1996-97 годов рождения. В течение четырех лет будем готовиться к Олимпиаде.

А вот эта четверка еще к звездному статусу не привыкла.

Бронзовые призеры Олимпийских игр в Лондоне:

Мне только 20 лет. И если кто-нибудь мне сказал бы 2 года назад ,что я поеду на Олимпиаду и возьму «бронзу», я никогда бы не поверила.

Впервые за историю суверенной Беларуси женская байдарка-четверка взяла медаль. А ведь несколько лет назад, когда тренер формировал команду, и выбор был невелик. Всего пять спортсменок, достигших международного уровня.

Геннадий Галицкий, тренер женской команды по гребле на байдарках и каноэ:

У нас действительно растут перспективные девочки, которые будут создавать острую конкуренцию уже маститым чемпионкам, и будет прогресс, будет рождаться результат.

В белорусскую копилку два «серебра» из Лондона отправили два мужских тандема байдарок.

Александр и Андрей Богдановичи, серебряные призеры Олимпийских игр в Лондоне:

Когда спортсмен добивается результатов, государство ему помогает, и дети и родители видят, что спортсмены не брошены и поддержка государством есть. И это хорошее будущее для каждого ребенка. Перспектива есть.

Если байдарки и каноэ прочно закрепились в лидерах (почти каждая Олимпиада теперь не обходится без медалей), то академическая гребля скорее сдает позиции. Надежда на Екатерину Великую в этом сезоне не оправдалась. Пять олимпиад подряд Карстен приплывала с медалью. В этот раз белорусская фаворитка пришла пятой. Незаменимых нет? Оказывается есть.

Геннадий Галицкий, тренер женской команды по гребле на байдарках и каноэ:

Процесс смены поколений всегда сложный. Должна быть сильная тренерская школа. У нас в гребле на байдарках и каноэ такая школа есть. А вот в академической я не знаю. Результаты идут не в рост. Где-то эта преемственность поколений утеряна.

Бронзовые призеры Олимпийских игр в Лондоне:

Благодаря тренеру, который создал экипаж.

Меткий выстрел, оправданная надежда или верная стратегия? Супрекомбинацию из четырех спортсменок подобрал тренер, а дальше – настоящая работа. И так в каждом виде спорта. От тренера и взаимопонимания зависит определенный процент победы. Причем тренеры должны работать в единой связке по всей вертикали, начиная от учителей физкультуры в школах до тренерского состава национальных сборных.

А вот и яркий пример. Тандем Герасименя – Климова блеснул серебром. Дважды. Медаль в плаванье у нас первый раз за 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марк Закутнев, старший тренер национальной команды по плаванью:

Сегодня я бы не стал озвучивать какие-то фамилии, кроме Герасимени, которая способна выступить на следующих Олимпийских играх и бороться за медали.

Здесь еще не все зависит от самого спортсмена. Многое зависит от тренеров. Сильный спортсмен – сильный тренер.

Таких дуэтов на пересчет. Может, потому «золотые рыбки» в Синеокой и не водятся косяками. Ведь каждому бриллианту нужна огранка, а отыскать настоящий алмаз тоже, оказывается, дело хлопотное.

Александр и Андрей Богдановичи, серебряные призеры Олимпийских игр в Лондоне:

Проблема состоит в подростковом уровне. Когда закладывается база маленького спортсмена и когда в маленьком возрасте ставят неправильную технику, то потом трудно переломать.

Марк Закутнев, старший тренер национальной команды по плаванью:

Главный селекционер – это учитель физкультуры.

9-летний Игнат хочет знать, стоит ли ему заниматься спортом. Подскажут белорусские генетики.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека НАН Беларуси:

Нашими данными на Олимпиаде пользовались теннисисты. И я очень переживала за них.

В Национальной академии наук специалисты исследуют ДНК. Они и выдают, возможно, скрытые спортивные способности. Семь генов определяют какие качества перевесят: сила или выносливость. А дальше уже можно выбирать вид спорта. Такой анализ прошли 11 национальных сборных.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека НАН Беларуси:

Мы разрабатываем программы, когда не просто делим на спринтеров и стайеров. А будем знать комплекс генов, который нужен для каждой конкретной секции.

Новые гребные базы и каналы, бассейны, корты, Дворцы спорта – одним словом, в Беларуси создаются условия для того, чтобы разжечь спортивную искру и зажечь новые звезды на олимпийском небосклоне. Главное – грамотно этим пользоваться.

Вот, к примеру, знаменитый Минский велотрек. Признано, что он действительно один из лучших в Европе. Уже в 2013-м наш трек станет ареной для велосипедистов со всего мира. Только вот попасть на него начинающим спортсменам, да, впрочем, и профессионалам удается не всегда. Палки в колеса, оказывается, ставят.

Станислав Соловьев, главный тренер национальной команды по велоспорту:

Велотрек не для велоспорта. Здесь препятствия со стороны администрации.

Если мальчик или девочка пришли заниматься, то их просто не пропустят, а ребенок второй раз не придет.

Может, это и звучит как «отмазка», но для результата важно исключить любые пробелы. За плечами велосипедистов десятки побед. В прошлом году две медали на чемпионате мира. Но на играх четырехлетия одна из белорусских фавориток Ольга Панарина из-за травм, в том числе психологических, заняла в спринте восьмое место. Если говорить о скамейке запасных на будущие, она пока пустует.

Станислав Соловьев, главный тренер Национальной команды по велоспорту:

В городах и областях в велосекциях нет инвентаря. Там на одном велосипеде ездят несколько человек по очереди.

Олимпиада-2012 для Беларуси все-таки прошла неоднозначно. Парадокс: там, где метили, в основном промахнулись, но горечь проигрышей компенсировалась неожиданными или знаковыми победами. Стрелок Сергей Мартынов озолотил копилку первым и поставил новый мировой рекорд. Первые в истории Беларуси медали «серебро» и «золото» в плаванье и теннисе. На уровне художественная гимнастика. Ожидаемые результаты от гребцов каноэ и байдарочников. 207 гребков принесли женской четверке «бронзу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот в тяжелой атлетике медальные курс слегка сместился. Медали посыпались там, где их не особо ожидали. Молодая белорусская штангистки Ирина Кулеша и Мария Шкирманкова взяли по «бронзе». Хотя был ориентир – Рыбаков, Новикова, Арямнов. Один не доехал из-за травмы, другой с трех попыток так и не поднял штангу, а третью вроде как и засудили.

Судейство и белорусские спортсмены – это в Лондоне-2012 вообще отдельный разговор. Из-за дисквалификации Тихона и Остапчук медалей очевидно не досчитались. Оттеснили с пьедестала и белорусских борцов.

Впрочем, Рио ждет. А значит впору и задуматься, как все-таки найти решение в олимпийской задаче.