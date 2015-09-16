Ольга Мазуренок: Минский «Polo марафон» от Лондонского отличается только конкуренцией

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает победитель Минского «Polo марафона-2015» Ольга Мазуренок.

Кристина тоже пробежала в воскресенье, правда, пять километров. На полумарафон духу не хватило. Говорит, сегодня болит все: руки, ноги. У вас нигде не колит?

Ольга Мазуренок:

Немножечко есть остаточные явления, но это больше задел горок по трассе. А так, в принципе, я чувствую себя достаточно хорошо, бодрячком.

В этом году забег стал действительно массовым, действительно громким впечатляющими событием. Расскажите, как вам бежалось.

Ольга Мазуренок:

Бежалось достаточно комфортно, хорошо, условия были прекрасные. Несмотря на то, что в начале пошел дождь, уже на старте вышло солнышко, сопровождало нас всю дистанцию. Для бега была достаточно хорошая погода.

Мужчина победитель марафона сказал, что он два раза менял кроссовки, потому что погода была то плохая, то хорошая, и ему пришлось переобуваться. А вам приходилось переобуваться или вы заранее подгадали?

Ольга Мазуренок:

Нет, у меня было все просто. Я взяла свою пару марафонок, обулась и побежала.

Какие-то счастливые марафонки или единственные?

Ольга Мазуренок:

Слава богу, не единственные. Это соревновательные мои марафонки.

Вы шли к нам в студию и вас наверняка кругом узнавали, подходили люди, брали автографы, потому что 16 тысяч человек, которые бежали, плюс много тысяч, которые смотрели на телеканале СТВ прямую трансляцию, наверняка уже вас запомнили, и сегодня вы уже, можно сказать, проснулись знаменитой.

Ольга Мазуренок:

Я бы не сказала, что было совсем так. Но вчера была достаточно огромная масса людей, с которыми мы познакомились. Благодаря этому полумарафону, благодаря этому событию. Я узнала много замечательных людей, потрясающих. Люди из шоу-бизнеса, из различных сфер. Все поддерживали меня, все болели за меня, очень радовались.

Как дистанция: понравилось, не понравилась, сложная или не очень сложная?

Ольга Мазуренок:

Обычная рабочая дистанция для меня. Проходила по всем достопримечательностям, было что посмотреть. Мне все понравилось.

Оля, что приятнее: бежать, когда вас приветствуют, вам машут, фотографируют, или уже стоять на пьедестале и получать призы, аплодисменты?

Ольга Мазуренок:

Это две разных стороны, которые не могут существовать по отдельности. Достаточно приятно пересекать линию первой. Это оправдывает все затраченные труды. И медаль, конечно, тоже очень приятна.

А вы допускали мысль, что можете не победить?

Ольга Мазуренок:

Я очень опасалась, поэтому я с первых метров старалась уйти от соперниц, боялась, переживала, чтобы не подвести всю огромную команду, тренеров и всех, кто за меня болел.

Дистанция была именно ваша или вы можете пробежать и больше, либо меньшая дистанция вам лучше удастся?

Ольга Мазуренок:

В принципе, я бегаю от пяти километров до марафона. Это моя средняя дистанция. Вообще мой профиль – марафон: 42 км 195 м.

А тактика какая? Там целое людское море. Вы сразу выбираетесь вперед, в лидеры или чуть-чуть подальше и тактическую борьбу ведете?

Ольга Мазуренок:

Бывают различные ситуации. Приходится действительно выбираться между спортсменами-любителями, которые, я бы сказала, бегут быстрее, чем профессионалы со старта.

Бегут быстро, не недолго. Метров 100, а потом уже пешком.

Оля, бытует такое мнение, кто когда бегун бежит, он думает, что заканчивает карьеру, что это его последняя гонка. Но когда отдохнет, наберется сил, начинает строить планы на дальнейшие забеги. Это правда или нет?

Ольга Мазуренок:

Да, это правда. Когда я пробежала своей первый марафон, после финиша тренеру сказала, что это был первый и последний марафон, больше никогда в жизни не побегу. Все приходит с опытом. На такие длинные серьезные дистанции нужна и серьезная подготовка. Не желательно выходить неготовым, потому что это плачевно сказывается.

А подготовка в чем заключается? Мы тут накануне обсуждали эту ситуацию и кто-то из коллег проронил такие слова, что марафонец перед забегом ест макароны. Это правда?

Ольга Мазуренок:

Это правда, да. Я всегда ем макароны. Это чистый углевод. Больше углеводов, меньше накануне старт белка и жиров. Углеводы есть энергия организму.

Так что ешьте макароны, если хотите бегать так, как марафонцы. Тренировка где происходит? Где вот эту дистанцию вы бегаете в Беларуси?

Ольга Мазуренок:

И в лесах. Вообще, мое место – это трасса на Дроздах. Там я ежедневно протоптала свою тропу.

Ежедневно сколько километров?

Ольга Мазуренок:

Если идет непосредственная подготовка к марафону, в день я набираю в районе 30 км. За две тренировки.

Все восхищены Минским «Polo марафоном». Действительно, на мой взгляд, получился очень удачный. Но вы видели много других марафонских дистанций. Скажем, Лондонский, престижный, где вы попали в десятку лучших, насколько я знаю. Это классный результат. Насколько далеко нашему Минскому «Polo марафону» (все мы все-таки реалисты и понимаем, о чем говорим) до, скажем, Лондонского?

Ольга Мазуренок:

Честно скажу, именно в организации я не могу отметить, что там было что-то сверхъестественное, что-то особенное, чего не было у нас. Единственная разница – в конкуренции. Когда выходит на старт 20 человек, имея результат практически 2 часа 20 минут, то, конечно, в этом и есть вся фишка этих марафонов. А так я думаю, что мы достаточно на высоком уровне провели этот «Polo марафон». И, если говорить объективно, я оцениваю как очень высокое проведение.

А что нужно сделать для того, чтобы сюда приехали спортсмены действительно классные, высокого уровня? Ведь я думаю, что Минский «Polo марафон» станет событием действительно мирового масштаба, тогда здесь появится с десяток кенийских бегунов.

Ольга Мазуренок:

Понимаете, дело в том, что Лондон, Нью-Йорк и остальные пять марафонов – это топ, мы называем, коммерческих марафонов, где главный спонсор – это самые главные банки мира. То есть вы понимаете, на каком уровне там идет финансирование. Там стоит во всем цена. Чтобы приехал спортсмен уровня чемпиона мира или рекордсмен мира, ему, собственно, для этого нужно заплатить хорошую сумму.

Ведь не для всех марафон – это способ заработка. Ведь это и удовольствие тоже. Накануне Нового года я была в испанской Валенсии и стала свидетелем марафона, который там проходил. Меня поразило, что очень много участников – любители в карнавальных костюмах. Они бегут и получают удовольствие от этого. Особенно мне понравилась семейная команда с детскими колясками и младенцами в них. Это было настолько замечательно, мило и трогательно.

Ольга Мазуренок:

Конечно. Во-первых, приходят люди, платят стартовый взнос. Эти стартовые взносы идут на различную благотворительность, на поддержку больных онкологией. И когда ты понимаешь, что ты внес свою частичку для того, чтобы спасти человека, что может быть еще важнее. Поэтому, конечно, пробежать, получить удовольствие и быть настолько полезным, я думаю, это дело каждого.

Не сочтите меня за циника какого-нибудь, но все-таки я хочу немного меркантильную тему эту продолжить. Марафонца, как и волка, кормят ноги. Каковы в Лондоне, в Нью-Йорке на марафонах призовое фонды, сколько получает победитель?

Ольга Мазуренок:

Там достаточно большие суммы. Они немножечко колеблются. У всех разные. В Нью-Йорке первое место – это порядка 150 тысяч долларов. В Лондоне немножечко меньше. В общем, быстро бегать – это хорошо.

Есть какие-то задачи на чемпионате мира, на Олимпиаде, перед собой ставите?

Ольга Мазуренок:

Это, конечно же, моя огромная мечта, пока еще не сбывшаяся, но я очень верю в себя, в свои силы, в своих тренеров. Они верят в меня. И предстоящие Олимпийские игры будут для меня важным событием в жизни. Очень хочу достойно представить нашу страну. И все-таки надеюсь, что все у меня получится.

Климат на страшит? Бразилия все-таки.

Ольга Мазуренок:

Знаете, бегут все в одинаковых условиях, поэтому будет акклиматизация для всех. Главное – это терпение, поставить перед собой цель и идти к ней.

Оля, мы только о хорошем говорим. А бывают какие-то печальные, курьезные случаи во время марафона?

Ольга Мазуренок:

Конечно, бывают различные ситуации: поскользнулся, потерял марафонку, толкнули. Но самое печальное событие в жизни спортсмена происходит, когда проделан огромный объем работы, спортсмен уже в достаточно хорошей физической форме, подходит к пику, и случается травма. Это самый переломный, тяжелый и плачевный момент. Бывает, что это ломает людей.

Нам по секрету рассказали, что у вас в начале карьеры был курьезный случай, когда вы просчитались с кругами.

Ольга Мазуренок:

Честно, не хочу вспомнить этот день. Это было подобно на то, как Дарья Домрачева, бывает, стреляет не по своим мишеням. Вот и у меня случилось что-то похожее. Только, единственное, я финишировала на круг раньше. За последний круг я отдала все свои силы, а потом мне сказали еще бежать круг. И все.

Но вы же достойно пережили и пошли дальше. Наверное, воспринимаете это как лишняя подготовка.

Ольга Мазуренок:

Я изъяла некоторые моменты, получила некоторый опыт. Но, тем не менее, не хочу, чтобы это было еще раз в моей жизни.

Будем верить, что никогда больше такого не будет, все будет хорошо.

Ольга Мазуренок:

Да. Теперь я считаю.