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Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия

29 мая 2018 08:14
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Сколько маленьких спортсменов, родителей и тренеров собрал зал столичного Дворца Спорта. Красочно, музыкально и с хорошим настроением здесь прошли X Международные детские соревнования по гимнастике. Клуб «Маугли» собрал около 300 юных спортсменов. Предлагаем вместе совершить экскурсию в закулисье.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-1

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-3

Марина Панкова, старший тренер клуба оздоровительной и спортивной гимнастики:
Включили шесть разных видов: оздоровительная, спортивная, художественная, эстетическая, спортивная аэробика и цирковая гимнастика.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-6

Участники демонстрировали свое мастерство в парных, групповых, сольных и показательных выступлениях.

Марина Панкова:
Самое сложное – это выступление в группе, потому что в группе нужно добиваться абсолютной синхронности, попадание в музыку, слаженность движения, чувство команды. Самый простой способ – это, наверное, поставить сольный номер.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-9

Для тренеров и жюри соревнования стали отличной возможностью выявить талантливых ребят. Ведь каждый маленький спортсмен проявил себя еще и как артист.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-12

Полина Овсяник с мамой приехала на турнир впервые.

Нелли Овсяник:
В том году нам не удалось попасть, потому что по возрасту она не подходила, в этом году рады, что попали, нам все понравилось и организация, ну и место первое не ожидали.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-15

Блистали на спортивной сцене и девочка-рыбка, и балерина, и милые бабушки-старушки.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-18

А в роли истинной модницы выступила самая младшая участница конкурса. Анастасии лишь в ноябре исполнится четыре. С безопасностью на празднике тоже все в порядке. Здесь был свой маленький супергерой, уверенный в себе.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-21

Галина Волчецкая:
Нам нравится обстановка, праздник, смотреть других детей номера. Такое удовольствие, мы получаем заряд на целый следующий год, чтобы у нас было настроение и силы готовиться.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-24

Усиленно готовиться приходится и еще одной маме. В силу того, что она еще и тренер.

Екатерина Корж, тренер:
Тебе приходится не только как тренеру переживать и за остальных своих учеников. А на своего ребенка обращаешь намного меньше внимания. Но Варвара у нас уже опытный спортсмен, поэтому, я думаю, она не обижается на маму.

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-27

Больше эмоций и фактов – в видеоматериале.  

Около 300 юных спортсменов собрали X Международные детские соревнования по гимнастике «Кубок Маугли». Показываем закулисье мероприятия-30

# Гимнастика # Марина Панкова # Нелли Овсяник # Наум Волчецкий # Екатерина Корж # Галина Волчецкая # Фотофакт

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