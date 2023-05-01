«Очень здорово подавали, приём держим». Солигорский «Шахтёр» победил столичный «Строитель» в волейбольном ЧБ

Новости Беларуси. Всего один шаг до титула! Солигорский «Шахтер» победил столичный «Строитель» и во втором матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу. Теперь для завоевания очередного золота подопечным Виктора Бекши осталось взять одну встречу. И, судя по сыгранным дуэлям, это будет сделать несложно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В повторном матче, где номинальными хозяевами были минчане, доминировали «горняки». Они достаточно уверенно взяли первый сет 25:20. Ключевым оказался второй отрезок. Он проходил в равной борьбе. Но «Шахтер» чуть больше ошибался в простых моментах. Казалось, если приезжие волейболисты исключат неточности, то их будет не остановить. «Строитель» до поры до времени действовал очень прилично. В середине партии Виктор Бекша даже вынужден был взять тайм-аут. Перерыв пошел на пользу.

Финишный отрезок очень сильно провел Марченко. Он был полезен и в доигровке, и в атаке. К тому же «Шахтер» начал играть более прагматично. Результат пришел. 25:21. В третьем сете «Строитель» начал неплохо, но запала хватило совсем ненадолго. Представители Солигорска усилили подачу, а нападение перестало ошибаться. Истинная борьба продолжалась считаные розыгрыши. «Шахтер» поймал кураж. Его было не остановить. 25:16 в партии, 3:0 в матче и 2:0 в серии. Судьба золота практически ясна.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Концовку сезона, эти две игры, очень здорово подавали, прием держим. И у нас команда не высокоростная. Когда мы принимаем, нашему Леше Курашу легко пасовать, разорвать блок. Это, наверное, следствие. До этого были проблемы с приемом. Две игры по пять партий. Как следствие, Суперкубок и Кубок.