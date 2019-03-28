«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б

Новости Беларуси. Команда «Альянс» выиграла турнир «Золотая шайба» в старшей возрастной группе в дивизионе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный этап этого турнира проходил в Жлобине. По ходу соревнований ребята из Лельчицкого района не потерпели ни одного поражения. В активе «Альянса» три победы и одна ничья в четырех матчах.

Сергей Казаченко, игрок команды «Альянс»:

Мы открыли счет, но нам немного не повезло. Команда нам забила и сравняла. Может, где-то нам не повезло.