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«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б

28 марта 2019 20:26
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Новости Беларуси. Команда «Альянс» выиграла турнир «Золотая шайба» в старшей возрастной группе в дивизионе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б -1

Финальный этап этого турнира проходил в Жлобине. По ходу соревнований ребята из Лельчицкого района не потерпели ни одного поражения. В активе «Альянса» три победы и одна ничья в четырех матчах.      

«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б -4

«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б -6

Сергей Казаченко, игрок команды «Альянс»:    
Мы открыли счет, но нам немного не повезло. Команда нам забила и сравняла. Может, где-то нам не повезло.   

«Очень хотели выиграть». Команда «Альянс» из Лельчицкого района стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе Б -9

Даниил Забавка, игрок команды «Альянс»:
Очень хотели выиграть. Как-то очень обидно уходить от этого. Будем надеяться, наши парни также будут продолжать выигрывать, будем, надеюсь, приезжать – болеть за них.   

Ребята из команды «Альянс» выиграли соревнования в третий раз кряду. Второе место у «Орлят» из Щучинского района Гродненской области, они уступили победителям только по разнице шайб, а замкнули тройку призеров «Кадинские львы» из Могилевского района.       

# Золотая шайба # Фотофакт

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