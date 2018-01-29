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НОК о включении Бьорндалена в состав белорусской делегации: «Пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана»

29 января 2018 11:20
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова.

На Олимпиаду в Пхенчхан не отправится легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндалена, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

НОК о включении Бьорндалена в состав белорусской делегации: «Пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана»-1

Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию о решении включить Бьорндалена – великого спортсмена и мужа Дарьи Домрачевой – в состав белорусской делегации на Игры в Корею.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
По имеющейся у нас информации, Белорусская федерация биатлона подала официальную заявку в Международный олимпийский комитет по включению легендарного биатлониста в состав тренерского штаба национальной сборной. Насколько нам известно, пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана.

БФБ направила в МОК заявку о включении Уле-Эйнера Бьорндалена в тренерский штаб‍. Здесь подробнее.

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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