НОК о включении Бьорндалена в состав белорусской делегации: «Пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана»

На Олимпиаду в Пхенчхан не отправится легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндалена, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию о решении включить Бьорндалена – великого спортсмена и мужа Дарьи Домрачевой – в состав белорусской делегации на Игры в Корею.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

По имеющейся у нас информации, Белорусская федерация биатлона подала официальную заявку в Международный олимпийский комитет по включению легендарного биатлониста в состав тренерского штаба национальной сборной. Насколько нам известно, пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана.