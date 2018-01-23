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Николай Козеко о трассе на ОИ в Пхенчхане: «Ничего там неожиданного нет»

23 января 2018 19:52
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Новости Беларуси. Международная федерация лыжного спорта опубликовала список фристайлистов, которые оспорят награды на играх в Пхенчхане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди соискателей медалей и шесть белорусских летающих лыжников. Состязания по фристайлу пройдут на Олимпиаде с 15 по 18 февраля.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Акробатический склон в основном стандартный, все стандарты выдержаны. Опробовать его удалось в прошлом году, выступали на этапе кубка мира. Антон Кушнир победил там. Так что ничего там неожиданного нет.

Климатические условия, конечно, там могут быть различные в этот момент, погода достаточно непредсказуемая. Три дня мы там были в прошлом году, и три дня там были разные погоды. В разных климатических условиях тренировались, собственно говоря, и выступали на соревнованиях.

# Фристайл # Николай Козеко

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