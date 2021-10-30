Не самый лёгкий оппонент. Ивашко узнал первого соперника по теннисному турниру в Париже

Новости Беларуси. Илья Ивашко узнал соперников по крупному теннисному турниру категории 1 000, который стартовал в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жребий был не слишком благосклонен к белорусу.
Новости Беларуси. Илья Ивашко узнал соперников по крупному теннисному турниру категории 1 000, который стартовал в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жребий был не слишком благосклонен к белорусу.
В первом раунде основы нашему спортсмену предстоит проверить на прочность испанца Альберта Рамоса. В мировом рейтинге оппонентов разделяют всего три позиции, поэтому ожидаем благоприятного исхода.
А вот в случае победы на прочность будут проверять уже Ивашко. Ведь следующий визави – Даниил Медведев. Да-да, вторая ракетка планеты и действующий обладатель титула.