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Не самый лёгкий оппонент. Ивашко узнал первого соперника по теннисному турниру в Париже

30 октября 2021 18:29
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Новости Беларуси. Илья Ивашко узнал соперников по крупному теннисному турниру категории 1 000, который стартовал в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жребий был не слишком благосклонен к белорусу.  

Не самый лёгкий оппонент. Ивашко узнал первого соперника по теннисному турниру в Париже-1

В первом раунде основы нашему спортсмену предстоит проверить на прочность испанца Альберта Рамоса. В мировом рейтинге оппонентов разделяют всего три позиции, поэтому ожидаем благоприятного исхода.  

Не самый лёгкий оппонент. Ивашко узнал первого соперника по теннисному турниру в Париже-4

А вот в случае победы на прочность будут проверять уже Ивашко. Ведь следующий визави – Даниил Медведев. Да-да, вторая ракетка планеты и действующий обладатель титула.  

# Теннис # Илья Ивашко # Альберт Рамос # Даниил Медведев # Фотофакт

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