Настрой на победу!

Подготовка белорусских спортсменов к Олимпиаде в Пекине будет проходить на самом высоком уровне, включая 100% финансирование.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Косинец на заседании оргкомитета по подготовке сборной Беларуси к Олимпиаде-2008.

Перед белорусской командой будет поставлена задача выступить не хуже, чем на Играх 2000 года в австралийском Сиднее. Тогда наши соотечественники завоевали 17 наград. В ближайшее время начнется формирование двух групп спортсменов - "А" и "Б". В первую войдут сильнейшие, во вторую - спортсмены-дублеры.

Тем временем, в Китае введен специальный "олимпийский" почтовый индекс. Он будет использоваться для доставки корреспонденции на все городские олимпийские объекты "безопасно, беспрепятственно и быстро". Новый индекс будет действовать с сегодняшнего дня до 30 сентября будущего года.

Индекс 1-0-2008 расшифровывается так: <1> обозначает Пекин, <0> добавлен для того, чтобы индекс получился шестизначным, а 2008 - год проведения Олимпиады.