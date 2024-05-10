На велодроме «Минск-Арены» сыграли полуфинальные матчи ЧБ по бадминтону

Впереди решающий день. Сегодня, 10 мая, на велодроме «Минск-Арены» на чемпионате Беларуси по бадминтону прошли полуфиналы в одиночном и парном разрядах, а также соревнования среди смешанных пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир собрал более 60 спортсменов со всей Беларуси, в том числе национальную команду в полном составе. Ранее состоялись поединки в командном зачете. В упорной борьбе победителем чемпионата стала дружина Брестской области. Третье место среди мужских пар заняли Иван Липик и Егор Тричик, у женщин – Полина Кармалыс и Марина Янбаева. В одиночном разряде среди мужчин на третью ступень поднялся Глеб Швыдков.

Светлана Ляльковская, главный судья чемпионата Беларуси по бадминтону:

Команда у нас очень молодая национальная – 18-19 лет нашим национальникам. Поэтому пока они только начинают свой путь, хотя ведущие спортсмены все принимают участие в этом чемпионате. Сенсация сегодня сотворилась – Глеб Швыдков, наша первая ракетка страны, проиграл ветерану, можно сказать, Савельеву Юрию из Гомеля. Ветераны еще оказывают сопротивление!

Илья Дубиковский, участник чемпионата Беларуси по бадминтону:

Играли за выход в финал с Александром Александровичем в парной мужской категории. Игра шла хорошо, выиграли соперников из Гомеля. Тяжелая игра, но мы взяли верх успешно, сыграли сплоченно. Надеемся, что в финале покажем себя, сможем составить достойную конкуренцию национальной сборной и победить.