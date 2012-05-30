На проспекте Дзержинского началось возведение гостиницы к чемпионату мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Беларусь готовится к чемпионату мира по хоккею 2014 года. И сегодня в Минске на проспекте Дзержинского заложили капсулу на месте строительства будущего четырехзвездочного отеля.

В гостинице будет создана вся необходимая инфраструктура – современные номера, комфортные холлы, бассейн и паркинг. Застройщиком выступила российская компания – инвестиции составили около 132 миллиардов российских рублей. Объект планируется сдать к осени будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Знаковый этот проект, его должны построить до конца 2013 года и обеспечить заселение гостей и участников чемпионата мира. мы надеемся. что проект, который представлен в архитектурном виде, украсит обновленный реконструированный проспект Дзержинского.

Олег Лянг, первый заместитель генерального директора строительной компании (Россия):

Беларусь – это все-таки государство, которое находится в центре Европы.

Гостиничный бизнес – это то, что развивает туристические направления, то, что может дать возможность и городским жителям, и гостям столицы Беларуси получить хороший сервис.