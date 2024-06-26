На открытый ЧБ по пулевой стрельбе заявились сильнейшие спортсмены из Беларуси и Казахстана

К Олимпийским играм в Париже представители пулевой стрельбы из Беларуси и Казахстана готовятся совместно. В эти дни спортсмены из двух стран ведут борьбу за награды на открытом чемпионате страны в столичном тире имени Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день в программе значились три финала. В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров лучшими из белорусок стали Елизавета Цыдик и Таисия Палюшик. Они разделили вторую и третью позиции. В этой же дисциплине у мужчин наш Илья Чергейко показал третий результат и завоевал бронзовую награду.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларусь по пулевой стрельбе:

Приехала сборная из Республики Казахстан, которая также, как и наша сборная сейчас готовится как к Олимпийским играм, также к Открытому Кубку Белорусской федерации стрелкового спорта. Это для тех спортсменов, которые не допущены у нас к участию в международных соревнованиях. Конкуренция очень высокая, спортсмены показывают высокие результаты, выполняют нормы мастеров спорта международного класса.

Анвар Юнусметов, исполнительный директор Казахстанской федерации пулевой стрельбы:

В течении двух лет команда Беларуси приезжает к нам в Казахстан и принимает участие в Гран-при «Алтын Мерген», поэтому это ответный визит нашей команды. Мы расцениваем команду Беларуси очень сильной командой, которым было бы положительно иметь как спарринг-партнера перед Олимпийскими играми. Условия у вас очень шикарные по мировому стандарту, где соблюдены все требования к современному стрелковому комплексу.