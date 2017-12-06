На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК

Новости Беларуси. Согласится ли Россия на условия МОК, станет известно на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после решения МОК о санкциях в отношении сборной этой страны. Он, кстати, лишился членства в комитете.

Итак, вердикт пока следующий: российские атлеты, которые пройдут допинг-контроль спецкомиссии МОК, смогут выступить на зимней Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.