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На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК

06 декабря 2017 14:02
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Новости Беларуси. Согласится ли Россия на условия МОК, станет известно на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после решения МОК о санкциях в отношении сборной этой страны. Он, кстати, лишился членства в комитете.

Итак, вердикт пока следующий: российские атлеты, которые пройдут допинг-контроль спецкомиссии МОК, смогут выступить на зимней Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.

Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России

# Зимняя Олимпиада – 2018

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