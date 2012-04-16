На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро белоруски завоевали 5 медалей

Пять медалей везут белорусские гимнастки с этапа Кубка мира, который завершился в итальянском Пезаро. В индивидуальном турнире дважды отличилась Любовь Черкашина. Она заняла второе место в упражнении с лентой и стала третьей в композиции с обручем. В многоборье у нее пятый результат.

Еще три награды на счету «групповичек». Наши девушки удостоились от судей второй суммы баллов за исполнение программы с пятью мячами, а также за упражнения с двумя обручами и тремя лентами. В многоборье же наши грации стали третьими, сообщили в программе «СТВ-Спорт».