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На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро белоруски завоевали 5 медалей

16 апреля 2012 11:14
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Пять медалей везут белорусские гимнастки с этапа Кубка мира, который завершился в итальянском Пезаро. В индивидуальном турнире дважды отличилась Любовь Черкашина. Она заняла второе место в упражнении с лентой и стала третьей в композиции с обручем. В многоборье у нее пятый результат.

Еще три награды на счету «групповичек». Наши девушки удостоились от судей второй суммы баллов за исполнение программы с пятью мячами, а также за упражнения с двумя обручами и тремя лентами. В многоборье же наши грации стали третьими, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Художественная гимнастика

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