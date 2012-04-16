Ульяна Войтик, ХК «Пантера»: Если люди являются любителями хоккея, то не посетить наш матч – это грех

Тем, кто хоть когда-то слышал про женский хоккей в нашей стране, имя этой девушки, безусловно, знакомо. Полюбив эту игру еще в детстве, она решила, что будет хоккеисткой, и в 10 лет стала на коньки.

Ульяна Войтик:

Это было на Новый год. Я была маленькой, собрались с мамой и папой, который в то время катался. Пошли каток на Притыцкого. Там включили елку, было просто волшебно, мы всю ночь катались, играли, пили шампанское. Тогда я полюбила хоккей.

Однако прежде чем Ульяне был дан шанс проявить себя на профессиональном уровне, прошло много времени. Рано начав, потом она сделала паузу на целых пять лет.

Ульяна Войтик:

Просто я сделала шаг вперед, решила получить профессию и определиться в жизни по-взрослому, а не с детскими мечтами о жизни в свободе. Наверное, это была самая главная причина ухода.

Вторая причина – либо я выбирала клуб в России, либо здесь, когда в 14 лет заканчиваю хоккейную школу, остаюсь не у дел, когда мальчики разойдутся по фарм-клубам.

Возможность вновь заниматься любимым делом, да еще и профессионально, появилась у Ульяны два года назад, когда в нашей стране была создана первая женская команда «Пантера», сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Ульяна Войтик:

Мне позвонили и пригласили, сказали, что будет создан хоккейный клуб. Я не поверила, потому что мне это обещали с детства.

«Минск-Арена» пока не для «Пантеры». Сейчас женский хоккей в Беларуси лишь набирает популярность. Но уже немало девочек, как и Ульяна, получили возможность заниматься любимым делом, а еще больше ждут своего часа. Поэтому разговоры о создании второй женской команды вполне понятны.

Ульяна Войтик:

Я считаю, что вторая команда у нас нужна, потому что она родит конкуренцию в стране, как и в чемпионате России. Они между собой конкурируют, заслуживают звания мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. А у нас пока этого нет. Но это дело за будущим.

Что скрывать, о будущем в «Пантерах» задумываются. И на плечах хоккеисток команды большая ответственность, ведь они те, на кого будут равняться.

Ульяна Войтик:

Хочется быть лучшей и показывать пример в отношении, в трудолюбии и любви к этому виду спорта.

Показывая пример другим, сами они, по сути, только учатся. Благо, наставники попались хорошие.

Ульяна Войтик:

Наш клуб делает все, чтобы мы двигались в правильном направлении. За счет легионеров. В этом году у нас играла Келли Нэш. Она показала многое. У нас есть легионеры из Словакии, Латвии. Разные страны – разный хоккей.

И совершенно разные девушки в команде.

Ульяна Войтик:

Первое время было тяжело, потому что команда была новая, все строилось заново, формировался свой костяк, никто не знал, кто чего стоит.

У нас возраст от 12 до 32 лет. Но есть и старше. Разные ступени жизни: мама, либо начинающий игрок, либо школьница, либо университет, либо кто-то постарше. Это интересный коллектив.

А в таком коллективе остаться индивидуальностью как на льду, так и вне его очень сложно. Но, похоже, Ульяне это удается.

Ульяна Войтик:

В чем-то скромная, в чем-то раскованная. Наверное, общительная. Это часть меня.

В хоккее я немного другая: с другими выражениями, другим взглядом на жизнь.

Совсем не удивительно, что в хоккее она не стремится походить на кого-то, а сама старается быть примером.

Ульяна Войтик:

Считаю, что жизнь докажет, кто чего стоит. Если не считать, что это вырванные годы и вырванный у государства бюджет, а я так не считаю, все, что связано со спортом и развитием личности – только плюс, а не минус.

А вот многие предпочитают видеть только минусы и критиковать, при этом ни разу даже взглянув на игру «Пантеры».

Ульяна Войтик:

Если они любители хоккея, то не посетить наш матч – это грех. А если это те, которые далеки от спорта, и осуждают нас, то, считаю, что надо смотреть за собой, а потом – за другими.

В прямоте девушке не откажешь. Но что в этом плохого, ведь именно настрой и уверенность в себе помогли Ульяне, в конце концов, добиться желаемого, а впереди еще больше целей.

Ульяна Войтик:

Моя мечта – попасть на Олимпиаду или чемпионат мира.