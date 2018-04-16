На чемпионате Беларуси по бодибилдингу и фитнесу-2018 впервые представлена категория Fit-Model

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Более 160 спортсменов демонстрируют результат своей работы в тренажерном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушки впервые соревнуются в категории Fit-Model, где важна не только стройная фигура, но и умение подать себя. Наш корреспондент Оксана Семашко наблюдала за происходящим.

Рельефное тело и стальной пресс – это все про Илону. Психолог по образованию и молодая мама в подобных турнирах участвует не впервые. В 2017 году Илона завоевала пятое место, ну а в 2018 рассчитывает на призовое. На вопрос, почему слабый пол связывает свою судьбу с железным спортом, ответ однозначный.

Илона Щербакова, участница чемпионата по бодибилдингу и фитнесу:

Влияет и на психику, и на самооценку. Более уверенным становишься. По физическому ощущению я уже не могу без этого.

Впервые в Беларуси девушки выступили в категории Fit-Model. Красавицы выступили сразу в двух раундах. Основное здесь – отнюдь не спортивная сила.

Главный критерий оценки – внешний вид девушек, умение себя подать и двигаться на сцене.

Андрей Козленко, директор Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса:

В первом они выходят в закрытых купальниках, во втором – в вечерних платьях. Уровень участников растет с каждым годом. У нас больше 200 тренажерных залов в городе – это хорошая цифра, хороший показатель. И количество залов увеличивается.

В Беларуси сегодня выбирают и своего Шварценеггера. Трицепсы, бицепсы – каждого участника оценивали со всех сторон. Объем и без того накачанным мышцам придают с помощью темного театрального грима (смывается – неделю).

Дмитрий к экстремально мышечной массе шел пять лет. Молодой человек уверен: спорт не для слабаков.

Дмитрий Быковских, участник чемпионата по бодибилдингу и фитнесу:

Приходится сидеть на диете. Перед соревнованиями обезвоживаться (не пить воду), чтоб показать максимально низкий процент жира, воды.

Большинство из участников – действующие инструкторы тренажерных залов. Самыми популярными на этот раз стали номинации пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини.

Оксана Семашко, СТВ:

Годы тренировок, изнурительная диета, килограммы грима ради нескольких минут на сцене. Бодибилдинг – это не только спорт, но и конкурс красоты. Здесь очень важно подать себя. Чемпионат в нашей стране проходит уже в 31-й раз, и его высоко оценили международные эксперты.