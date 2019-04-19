На 88 году скончался тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

Новости Беларуси. На 88 году ушёл из жизни тренер по спортивной гимнастике Ренальд Иванович Кныш. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

«Министерство выражает глубокое соболезнование родным и близким Ренальда Ивановича в связи с постигшей их потерей», – говорится в сообщении.

Ренальд Кныш родился 10 сентября 1931 года Копыле. В конце ВОВ семья переехала в Гродно. В 1949 году Кныш стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике.

С 1953 года Ренальд Иванович начал заниматься тренерской деятельностью. Среди его подопечных – олимпийские чемпионки Елена Волчецкая и Ольга Корбут, а также чемпионка СССР Тамара Алексеева.

Кныш создал примерно 30 новых элементов в спортивной гимнастике и стал Заслуженным тренером СССР.