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На 88 году скончался тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

19 апреля 2019 07:59
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Новости Беларуси. На 88 году ушёл из жизни тренер по спортивной гимнастике Ренальд Иванович Кныш. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.  

«Министерство выражает глубокое соболезнование родным и близким Ренальда Ивановича в связи с постигшей их потерей», – говорится в сообщении.  

Ренальд Кныш родился 10 сентября 1931 года Копыле. В конце ВОВ семья переехала в Гродно. В 1949 году Кныш стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике.  

С 1953 года Ренальд Иванович начал заниматься тренерской деятельностью. Среди его подопечных – олимпийские чемпионки Елена Волчецкая и Ольга Корбут, а также чемпионка СССР Тамара Алексеева.  

Кныш создал примерно 30 новых элементов в спортивной гимнастике и стал Заслуженным тренером СССР.  

# Некролог # Ренальд Кныш

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