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Борьба была упорная. Егор Герасимов проиграл Андрею Мартину на теннисном турнире в Германии

10 мая 2022 18:14
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В Германии на турнире серии «Челленджер» завершился матч с участием Егора Герасимова и Андрея Мартина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом сете на корте шла упорная борьба, но фортуна была на стороне словака, одержавшего победу со счетом 6:4.  

Борьба была упорная. Егор Герасимов проиграл Андрею Мартину на теннисном турнире в Германии-1

Во второй партии нашему земляку удалось довести дело до тай-брейка, однако соперник вновь оказался сильнее. Итоговый счет – 6:4, 7:5 в пользу Андрея Мартина.  

А вот в Риме, где проходит статусный турнир категории 1000, наши дела идут на более позитивной ноте (подробности здесь).  

# Теннис # Егор Герасимов # Андрей Мартин # Фотофакт

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