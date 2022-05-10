Борьба была упорная. Егор Герасимов проиграл Андрею Мартину на теннисном турнире в Германии

В Германии на турнире серии «Челленджер» завершился матч с участием Егора Герасимова и Андрея Мартина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом сете на корте шла упорная борьба, но фортуна была на стороне словака, одержавшего победу со счетом 6:4.
В Германии на турнире серии «Челленджер» завершился матч с участием Егора Герасимова и Андрея Мартина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом сете на корте шла упорная борьба, но фортуна была на стороне словака, одержавшего победу со счетом 6:4.
Во второй партии нашему земляку удалось довести дело до тай-брейка, однако соперник вновь оказался сильнее. Итоговый счет – 6:4, 7:5 в пользу Андрея Мартина.
А вот в Риме, где проходит статусный турнир категории 1000, наши дела идут на более позитивной ноте (подробности здесь).