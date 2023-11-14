Мужская молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею начала подготовку к международному турниру

Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею на базе велодрома «Минск-Арены» начала учебно-тренировочный сбор. Команда Дмитрия Жуковского готовится к международному турниру, который стартует в белорусской столице в пятницу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях примут участие 12 дружин. В женском турнире за главный трофей будут сражаться 6 коллективов. Компанию белорусам составят россияне. На данный момент на сборах находится 21 исполнитель. В окончательную заявку попадут 14 человек.

Дмитрий Жуковский, главный тренер молодежной сборной Беларуси по индорхоккею:

Турнир предстоит напряженный, ребятам сложно будет в силу своего возраста. Будем стараться завоевать самое высокое место. Потенциал очень высокий, потому что наша сборная Беларуси именно молодежная, наверное, в европейском рейтинге на сегодня занимает высокое место. Международных соревнований нет, мы немножко опустились. Но думаю, все наверстаем. Ну, в двадцатке мы точно.

Стартовые игры турнира состоятся в пятницу. Победители и призеры соревнований станут известны в воскресенье.