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Мужская молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею начала подготовку к международному турниру

14 ноября 2023 20:00
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Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею на базе велодрома «Минск-Арены» начала учебно-тренировочный сбор. Команда Дмитрия Жуковского готовится к международному турниру, который стартует в белорусской столице в пятницу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею начала подготовку к международному турниру-1

В соревнованиях примут участие 12 дружин. В женском турнире за главный трофей будут сражаться 6 коллективов. Компанию белорусам составят россияне. На данный момент на сборах находится 21 исполнитель. В окончательную заявку попадут 14 человек.

Мужская молодёжная сборная Беларуси по индорхоккею начала подготовку к международному турниру-4

Дмитрий Жуковский, главный тренер молодежной сборной Беларуси по индорхоккею:
Турнир предстоит напряженный, ребятам сложно будет в силу своего возраста. Будем стараться завоевать самое высокое место. Потенциал очень высокий, потому что наша сборная Беларуси именно молодежная, наверное, в европейском рейтинге на сегодня занимает высокое место. Международных соревнований нет, мы немножко опустились. Но думаю, все наверстаем. Ну, в двадцатке мы точно.

Стартовые игры турнира состоятся в пятницу. Победители и призеры соревнований станут известны в воскресенье.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Жуковский # Фотофакт

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