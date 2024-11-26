Женские сборные Беларуси по гандболу принимают российские команды на домашней площадке

Также наряду со взрослыми соревнуются и юниорские коллективы. Это девушки до 17 лет. Нашу страну представляют как спортсменки Республиканского училища олимпийского резерва, так и регионов. Для многих встречи с ровесницами из России стали первой серьезной проверкой в карьере. Тем не менее подопечные Максима Бабичева и Натальи Карпилович не растерялись и дали бой сильному сопернику. Однако белоруски уступили со счетом 20:34.

Максим Бабичев, тренер женской юниорской сборной Беларуси по гандболу:

Все старались на 100 %, было много ошибок… Счет вы видите какой, опять же, самоотдача, завтра постараемся сделать анализ над ошибками и биться дальше. Много работы и в защите, и в нападении, то есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы увидели, на каком уровне мы находимся. Пока уровень -14, но будем работать на победу.

27 ноября состоится повторная игра. В 15:00 начнется матч юниорских сборных, а в 18:00 на площадку Дворца спорта «Уручье» выйдут национальные команды.