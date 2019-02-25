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Назван состав звеньев сборной Экстралиги на первый матч с минским «Динамо»

25 февраля 2019 13:52
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Новости Беларуси. Определен предварительный состав звеньев сборной клубов чемпионата Беларуси по хоккею на первый выставочный матч с минским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Назван состав звеньев сборной Экстралиги на первый матч с минским «Динамо»-1

Напомним, поединок пройдет 26 февраля. В заявку внесены четыре полных квинтета. А Михаил Хоромандо числится в резерве. Место стража ворот вакантно. Планируется, что это будет или Игорь Брикун, или Александр Осипов.

Выставочная серия продлится до двух викторий одной из команд. Начнут дружины в «Минск-Арене».

Назван состав звеньев сборной Экстралиги на первый матч с минским «Динамо»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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