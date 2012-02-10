Минское «Динамо» потерпело четыре поражения в пяти матчах выездной серии

В прошлом сезоне у «Динамо» сложился настоящий комплекс подмосковной команды, но в этом, казалось бы, он был успешно преодолен. Две победы, одно поражение – неплохой, в сущности, баланс. Но очередной визит в Чехов положительных эмоций нам не принес.

Збынек Иргл, воспользовавшись удобным отскоком шайбы после броска Ярослава Обшута, счет открыл. Но ни удержать, ни развить преимущество минчанам не удалось. «Витязь» равенство восстановил. После того, как Сергей Леснухин едва не завел шайбу в ворота «Динамо», показалось, что эпизод исчерпан, однако лишь на мгновение: Роман Кудинов бросил от синей линии – 1:1.

И все же первый период закончился в пользу «зубров». Ладислав Надь забросил свою первую шайбу за «Динамо».

А во второй трети чеховцы перехватили инициативу и сумели установить победный для себя счет. Автором обеих шайб стал Сергей Гончаров. Шансов справиться с его первым броском у Андрея Мезина не было: нашему вратарю наглухо перекрыли обзор. А затем Гончарова не удержал Томаш Словак. Упрекнем и Мезина, отразившего шайбу прямо перед собой.

У «Динамо» оставался еще целый период, чтобы добиться победы, но подвела реализация. Если не забивать такие моменты, какой возник, например, у Петра Подхрадского, то рассчитывать на победу нечего – 2:3.

С «Торпедо» минчане сыграли уже лучше, действительно, на равных, но вновь добиться победы не смогли. Опять «Динамо» владело поначалу инициативой. Даниэль Корсо, проявив настойчивость на добивании, открыл счет. Однако еще до перерыва Роберт Нильссон порадовал нижегородскую публику – 1:1. Отметим, что минчане в этом эпизоде оказались в меньшинстве после не самого логичного удаления Чарльза Линглета. Спасибо, как говорится, судьям.

Во втором периоде «Динамо» не повезло вновь: Руслан Зайнуллин выбросил шайбу на пятак и угодил в конек Мартину Тёрнбергу. Судьи видеоповтор посмотрели и вынесли вердикт – 2:1. А в самом начале заключительной трети активный Руслан Зайнуллин отрыв «Торпедо» увеличил, сообщили в программе «Горячий лед».

Отчаянные попытки «Динамо» отыграться к результату привели только на последней минуте основного времени встречи: Петр Подхрадски – 3:2.

Был у нашей команды и шанс перевести поединок в овертайм, но все тот же Подхрадски проиграл ближний бой нижегородскому вратарю Беспалову буквально на последней секунде.

Снова 2:3, четвертое поражение «зубров» в пяти выездных матчах, и полное ощущение серьезного кризиса, в который так некстати попала минская команда.