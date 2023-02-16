Министр спорта об отстранении белорусов в 2022-м: «Мы справились со всеми вызовами»

Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.

Несмотря ни на что, в течение года спортсменам удалось сохранить и даже улучшить свою форму. Главная задача сейчас – подготовить молодежь, которая сможет достойно представлять нашу страну на крупнейших мировых форумах. И профильные структуры делают для этого все возможное.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Начиная с марта, наши спортсмены были отстранены от участия в международных стартах. Было запрещено проведение на территории Республики Беларусь под эгидой разных федераций международных стартов. Но я скажу так, что мы справились со всеми вызовами. Количество соревнований не уменьшилось, результаты выступления наших спортсменов обнадеживают. И если сегодня-завтра, допустим, нас допустят к отбору на Олимпийские игры, я думаю, что спортсмены покажут очень хорошие результаты.

Начинают появляться молодые, талантливые дети. Мы акцент сделали на развитие детского в первую очередь спорта. Мы последние годы очень плотно работаем с нашими детско-юношескими спортивными школами, детско-юношескими школами, с училищами олимпийского резерва. И сегодня основа спорта – это детский и массовый спорт.