Прямой эфир

Министр спорта об отстранении белорусов в 2022-м: «Мы справились со всеми вызовами»

16 февраля 2023 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.

Министр спорта об отстранении белорусов в 2022-м: «Мы справились со всеми вызовами»-1

Несмотря ни на что, в течение года спортсменам удалось сохранить и даже улучшить свою форму. Главная задача сейчас – подготовить молодежь, которая сможет достойно представлять нашу страну на крупнейших мировых форумах. И профильные структуры делают для этого все возможное.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук позитивно оценил тенденции развития наших атлетов.

Министр спорта об отстранении белорусов в 2022-м: «Мы справились со всеми вызовами»-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Начиная с марта, наши спортсмены были отстранены от участия в международных стартах. Было запрещено проведение на территории Республики Беларусь под эгидой разных федераций международных стартов. Но я скажу так, что мы справились со всеми вызовами. Количество соревнований не уменьшилось, результаты выступления наших спортсменов обнадеживают. И если сегодня-завтра, допустим, нас допустят к отбору на Олимпийские игры, я думаю, что спортсмены покажут очень хорошие результаты.

Начинают появляться молодые, талантливые дети. Мы акцент сделали на развитие детского в первую очередь спорта. Мы последние годы очень плотно работаем с нашими детско-юношескими спортивными школами, детско-юношескими школами, с училищами олимпийского резерва. И сегодня основа спорта – это детский и массовый спорт.

«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ.

Министр спорта об отстранении белорусов в 2022-м: «Мы справились со всеми вызовами»-7

Помимо спорта, высоких достижений отдельное внимание в рамках заседания было уделено развитию в Беларуси массового спорта и туристической сферы. Отмечается, что в данных областях также замечен серьезный прогресс.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ
16 февраля 2023 15:02

«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Неман» в битве лидеров на ЧБ по хоккею
16 февраля 2023 14:32

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Неман» в битве лидеров на ЧБ по хоккею

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ
16 февраля 2023 10:04

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ