«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.

2022-й выдался для наших атлетов непростым. Но даже в условиях отстранения от зарубежных стартов мы нашли возможность соревноваться с сильнейшими. Крепнет и наше сотрудничество с дружественными странами.

Уже летом в Беларуси состоится международный спортивный мультифорум – II Игры стран СНГ. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что мы способны принимать и организовывать мероприятия высочайшего уровня.