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«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ

16 февраля 2023 15:02
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Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.

«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ-1

2022-й выдался для наших атлетов непростым. Но даже в условиях отстранения от зарубежных стартов мы нашли возможность соревноваться с сильнейшими. Крепнет и наше сотрудничество с дружественными странами.

Уже летом в Беларуси состоится международный спортивный мультифорум – II Игры стран СНГ. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что мы способны принимать и организовывать мероприятия высочайшего уровня.

«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс с нашими ключевыми партнерами – Российской Федерацией, чтобы подготовительный цикл у наших спортсменов не уходил куда-то на задний план. Сегодня в поле зрения будет подготовка, которую мы активно ведем, к II Играм стран СНГ. Мы активно работаем с нашими дружественными странами, чтобы они сформировали достойные команды, чтобы действительно этот дух соревновательности присутствовал. И, конечно же, мы всегда рады нашим гостям.

Как белорусы справились с отстранением от международных стартов в 2022-м? Рассказал министр спорта.

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# Государственная политика в области спорта # Игорь Петришенко # Фотофакт

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