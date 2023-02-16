«Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс». Петришенко о подготовке к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.
Новости Беларуси. В БГУФК состоялось заседание коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальные лица и сотрудники отрасли, а также председатели федераций подвели итоги 2022 года и определили задачи на будущее.
2022-й выдался для наших атлетов непростым. Но даже в условиях отстранения от зарубежных стартов мы нашли возможность соревноваться с сильнейшими. Крепнет и наше сотрудничество с дружественными странами.
Уже летом в Беларуси состоится международный спортивный мультифорум – II Игры стран СНГ. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что мы способны принимать и организовывать мероприятия высочайшего уровня.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы гибко и быстро наладили соревновательный процесс с нашими ключевыми партнерами – Российской Федерацией, чтобы подготовительный цикл у наших спортсменов не уходил куда-то на задний план. Сегодня в поле зрения будет подготовка, которую мы активно ведем, к II Играм стран СНГ. Мы активно работаем с нашими дружественными странами, чтобы они сформировали достойные команды, чтобы действительно этот дух соревновательности присутствовал. И, конечно же, мы всегда рады нашим гостям.
Как белорусы справились с отстранением от международных стартов в 2022-м? Рассказал министр спорта.
Подписывайтесь на нас в Telegram!