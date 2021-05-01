Мини-футбол. «Столица» вышла в четвертьфинал чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В чемпионате страны по мини-футболу подходит к концу регулярный сезон. 1 мая в турнире были сыграны четыре матча, три из них в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда из подвала таблицы – «Охрана-Динамо», принимала «Столицу». Встреча ожидаемо закончилась крупной победой одного из лидеров турнира, финальный счет – 11:0 в пользу подопечных Камеко, покер оформил Тарас Королишин. Таким образом, в регулярке «Столица» занимает итоговое третье место и напрямую выходит в четвертьфинал.

Две другие встречи в Минске завершились с куда более приемлемыми цифрами. «Динамо-БНТУ» одолел «Лиду» 4:1, а «Минск» расписал ничью с «УВД-Динамо» 1:1.

Еще один поединок субботы состоялся в Борисове, где местный клуб без вариантов уступил четвертой команде турнира – гомельскому БЧ со счетом 2:7.