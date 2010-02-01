Михаил Захаров: Мелешко надо быть сильнее Антоненко, Угарова и Костицина

Накануне главный тренер олимпийской команды Беларуси по хоккею опубликовал окончательный список игроков сборной на ванкуверскую Олимпиаду.

Раскладку состава по тройкам, так, как их видит сам тренер, вы можете увидеть на фото.

Именно эти 20 полевых хоккеистов и три вратаря, а также восемь запасных будут аккредитованы на олимпийские игры. Отметим, что количество резервистов вызвало немалые споры. Но в итоге Михаил Захаров сумел настоять на своем, сославшись на официальное пояснение российской федерации и оставив себе максимальное пространство для маневра.

Михаил Захаров, главный тренер олимпийской сборной Беларуси по хоккею:

– Если игроки не получат травмы, то список на 100% не меняется. Ситуацию с запасными сам не могу объяснить. Россия заявляет 8, а меня заставляют 4 запасных брать. Я этого не понимаю. Почему, как мне лично Третьяк сказал, у России 8 запасных игроков, а нам говорят 4? Я с Рене Фазелем поговорю на эту тему.

Большинство позиций в основе сборной Захарова возражений не вызвало и не удивило. И все же некоторые моменты потребовали комментария. Прежде всего, почему в резерве остались такие игроки, как Мелешко, Стась, Чуприс.

Михаил Захаров:

– Играет же 23, а не 30. Я же не могу 5 пятерок выпустить, все играем по одним правилам. Я не вижу, чтобы какое-то удивление было. Мы любую кандидатуру можем обсудить. Стась, например, на сегодня не сильнее Боровкова. И это не только мое мнение, это мнение многих специалистов. Он хороший и перспективный хоккеист, но играя 40 игр, нужно было немножко добавлять. Мелешко. Ему надо быть сильнее Антоненко, Угарова, Костицина. Надо правду в глаза говорить. При всем к нему уважении, но он не тянет сегодня. Хороший парень, но сегодня у нас очень сильный состав.

Накануне Олимпиады сборная понесла существенную потерю – второй тренер Андрей Хомутов Игры проигнорирует. Дело в том, что травму получил его ассистент в московском «Динамо» Игорь Жилинский. Таким образом, Хомутов будет вынужден сосредоточиться на делах клуба.

Михаил Захаров:

– Я его понимаю. Очень тяжелая травма у второго тренера, очень тяжелая. Он даже, может быть, больше не сможет работать тренером. Пока найдут замену, пока привыкнут игроки. Но! Ладно, со мной не подписывали контракт – это полбеды. Но с Хомутовым и Льюисом надо было подписывать контракты. Тому же Хомутову в клубе сказали, например, «ты где деньги получаешь»? Завтра, например, Льюис откажется. Скажет: «Ну, не поеду ребята». Мне немного не понятна эта ситуация. Я задавал этот вопрос. Говорил, понятно, со мной можете не подписывать контракт, но со вторым и третьим тренером подпишите. Это единственные три тренера, которые на Олимпийские игры едут без контрактов.

Остается сказать лишь, что ныне вакантное место в тренерском штабе будет заполнено за счет внутренних резервов, поскольку олимпийская аккредитация уже завершена. Что касается состава нашей олимпийской команды, то список с запасными будет представлен в МОК не позднее 1 февраля, и вплоть до 15 февраля в нем можно будет производить изменения, с условием, что выбывать игроки будут по травмам, болезням или иным чрезвычайно уважительным причинам.