Михаил Захаров: Мелешко надо быть сильнее Антоненко, Угарова и Костицина

Раскладку состава по тройкам, так, как их видит сам тренер, вы можете увидеть на фото.
Именно эти 20 полевых хоккеистов и три вратаря, а также восемь запасных будут аккредитованы на олимпийские игры. Отметим, что количество резервистов вызвало немалые споры. Но в итоге Михаил Захаров сумел настоять на своем, сославшись на официальное пояснение российской федерации и оставив себе максимальное пространство для маневра.
Михаил Захаров, главный тренер олимпийской сборной Беларуси по хоккею:
– Если игроки не получат травмы, то список на 100% не меняется. Ситуацию с запасными сам не могу объяснить. Россия заявляет 8, а меня заставляют 4 запасных брать. Я этого не понимаю. Почему, как мне лично Третьяк сказал, у России 8 запасных игроков, а нам говорят 4? Я с Рене Фазелем поговорю на эту тему.
Большинство позиций в основе сборной Захарова возражений не вызвало и не удивило. И все же некоторые моменты потребовали комментария. Прежде всего, почему в резерве остались такие игроки, как Мелешко, Стась, Чуприс.
Михаил Захаров:
– Играет же 23, а не 30. Я же не могу 5 пятерок выпустить, все играем по одним правилам. Я не вижу, чтобы какое-то удивление было. Мы любую кандидатуру можем обсудить. Стась, например, на сегодня не сильнее Боровкова. И это не только мое мнение, это мнение многих специалистов. Он хороший и перспективный хоккеист, но играя 40 игр, нужно было немножко добавлять. Мелешко. Ему надо быть сильнее Антоненко, Угарова, Костицина. Надо правду в глаза говорить. При всем к нему уважении, но он не тянет сегодня. Хороший парень, но сегодня у нас очень сильный состав.
Накануне Олимпиады сборная понесла существенную потерю – второй тренер Андрей Хомутов Игры проигнорирует. Дело в том, что травму получил его ассистент в московском «Динамо» Игорь Жилинский. Таким образом, Хомутов будет вынужден сосредоточиться на делах клуба.
Михаил Захаров:
– Я его понимаю. Очень тяжелая травма у второго тренера, очень тяжелая. Он даже, может быть, больше не сможет работать тренером. Пока найдут замену, пока привыкнут игроки. Но! Ладно, со мной не подписывали контракт – это полбеды. Но с Хомутовым и Льюисом надо было подписывать контракты. Тому же Хомутову в клубе сказали, например, «ты где деньги получаешь»? Завтра, например, Льюис откажется. Скажет: «Ну, не поеду ребята». Мне немного не понятна эта ситуация. Я задавал этот вопрос. Говорил, понятно, со мной можете не подписывать контракт, но со вторым и третьим тренером подпишите. Это единственные три тренера, которые на Олимпийские игры едут без контрактов.
Остается сказать лишь, что ныне вакантное место в тренерском штабе будет заполнено за счет внутренних резервов, поскольку олимпийская аккредитация уже завершена. Что касается состава нашей олимпийской команды, то список с запасными будет представлен в МОК не позднее 1 февраля, и вплоть до 15 февраля в нем можно будет производить изменения, с условием, что выбывать игроки будут по травмам, болезням или иным чрезвычайно уважительным причинам.